Покушение с кислотой в Херсоне: Гандзюк назвала задержанного "случайным человеком"

Активистка не узнала мужчину, задержанного по подозрению в нападении на нее

Чиновница мэрии Херсона, активист Екатерина Гандзюк, которая проходит лечение после нападения, не узнала арестованного полицией подозреваемого Николая Новикова. Об этом сообщает "Украинская правда".

"Я сочувствую тому бедняге, которого задержали по моему делу полицейские, на 99% это случайный человек. Я понимаю, что очень быстро надо было тушить информационные волны и это делали ценой его судьбы. Мои близкие, которые видели нападающего, говорят, что это не он", – заверила женщина.

При этом она подчеркнула, что о ходе следствия может судить лишь по материалам, опубликованным в сети, а лично с ней правоохранители пока не общались. Как стало известно, встречу Гандзюк со следователями запретили врачи.

"Многим может быть выгодно избавиться от такого неудобного чиновника, как я. Тем более, я выбиваюсь из общего ландшафта, чем раздражаю многих людей не только из Херсона. Но мало кто может пойти на такое преступление. Тем более в городе, где мы все выросли вместе: с кем ходили в одну школу, с кем выросли в одном дворе", – предположила активист.

По ее словам, "среди политических оппонентов такие зверства обычно не приняты", однако "нельзя быть полностью уверенным, что мы вообще говорим о ком-то из Херсона". Также она считает, что заказчиками нападения на нее могут быть нынешние или бывшие правоохранители.

"Я почти уверена, что у заказчика в гардеробе висит форма с погонами, возможно, даже и не одна. Как только я стала чиновником, в ноябре 2016 года, мы принимали дела и становились свидетелями ужасных злоупотреблений и преступлений. Правоохранители – первые люди, с кем мы общались, говорили, что надо наводить порядок", – вспомнила женщина.

Гандзюк добавила, что после ее разговоров со стражами порядка "объекты наших разговоров узнавали о таком общении в считанные минуты, поэтому это просто не имело смысла", и угрозы перед нападением она получала именно от правоохранителей.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко выразил мнение, что нападение на Екатерину Гандзюк заказали представители правоохранительных и государственных структур.

Ранее сообщалось, что у правоохранителей появились четкие фотографии второго возможного подозреваемого в нападении на Гандзюк. Кроме того, мы писали, что мужчина, задержанный за нападение на Гандзюк, на которую было вылито около литра кислоты, оказался местным жителем, который ранее уже отбывал срок за решеткой.

После общественного резонанса, которое получило это событие, Екатерине Гандзюк предоставили государственную охрану. 1 августа женщину выписали из Херсонской областной клинической больницы и она отправилась долечиваться в Киев.

На данный момент полиция квалифицирует нападение как "покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью", а следствие рассматривает три версии инцидента.



