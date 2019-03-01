Полдня ходят строем, полдня на спорт и творчество: адвокат рассказала про быт Сенцова
Ольга Динзе утверждает, что ее подзащитный достаточно сильно поправился после выхода из голодовки
В одной казарме с украинским режиссером Олегом Сенцовым, который был незаконно осужден в России по сфабрикованному обвинению в терроризме, в колонии содержатся еще не менее полусотни человек, сообщил "Крым.Реалии" его адвокат Ольга Динзе.
1 марта она посетила своего подзащитного в российской колонии "Белый медведь" в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа.
"Около 12:00, наконец, удалось попасть к Олегу. Чувствует он себя нормально. На мой взгляд, он достаточно сильно поправился. Как он пояснил, сейчас он хорошо питается и занимается спортом. Время он уделяет себе и творчеству. Он постоянно в работе, как он объясняет, они полдня ходят строем, полдня занимаются спортом и творчеством", – сказала адвокат.
Динзе утверждает, что Сенцова содержат в общей казарме на 50-60 человек.
Напомним, ранее политзаключенный режиссер написал письмо правозащитнику Николаю Щуру, в котором также писал, что набирает вес и занимается спортом в колонии.
В то же время в другом письме, к вице-спикеру Верховной Рады Ирине Геращенко, узник Кремля писал, что украинские выборы являются одной из главных тем в России.
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