Полдня ходят строем, полдня на спорт и творчество: адвокат рассказала про быт Сенцова

Ольга Динзе утверждает, что ее подзащитный достаточно сильно поправился после выхода из голодовки

Фото: AFP

Полдня ходят строем, полдня на спорт и творчество: адвокат рассказала про быт Сенцова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/09e/2c0/5c409e2c05e2a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/09e/2c0/5c409e2c05e2a.jpg 2019-03-01T20:43:18+02:00 Украина Ольга Динзе утверждает, что ее подзащитный достаточно сильно поправился после выхода из голодовки

В одной казарме с украинским режиссером Олегом Сенцовым, который был незаконно осужден в России по сфабрикованному обвинению в терроризме, в колонии содержатся еще не менее полусотни человек, сообщил "Крым.Реалии" его адвокат Ольга Динзе.

1 марта она посетила своего подзащитного в российской колонии "Белый медведь" в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Около 12:00, наконец, удалось попасть к Олегу. Чувствует он себя нормально. На мой взгляд, он достаточно сильно поправился. Как он пояснил, сейчас он хорошо питается и занимается спортом. Время он уделяет себе и творчеству. Он постоянно в работе, как он объясняет, они полдня ходят строем, полдня занимаются спортом и творчеством", – сказала адвокат.

Динзе утверждает, что Сенцова содержат в общей казарме на 50-60 человек.

Напомним, ранее политзаключенный режиссер написал письмо правозащитнику Николаю Щуру, в котором также писал, что набирает вес и занимается спортом в колонии.

В то же время в другом письме, к вице-спикеру Верховной Рады Ирине Геращенко, узник Кремля писал, что украинские выборы являются одной из главных тем в России.

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