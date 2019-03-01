Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,86
30,66
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Полдня ходят строем, полдня на спорт и творчество: адвокат рассказала про быт Сенцова

Сегодня, 20:43

Ольга Динзе утверждает, что ее подзащитный достаточно сильно поправился после выхода из голодовки

Фото: AFP
Полдня ходят строем, полдня на спорт и творчество: адвокат рассказала про быт Сенцова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/09e/2c0/5c409e2c05e2a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/09e/2c0/5c409e2c05e2a.jpg Украина Ольга Динзе утверждает, что ее подзащитный достаточно сильно поправился после выхода из голодовки

В одной казарме с украинским режиссером Олегом Сенцовым, который был незаконно осужден в России по сфабрикованному обвинению в терроризме, в колонии содержатся еще не менее полусотни человек, сообщил "Крым.Реалии" его адвокат Ольга Динзе.

1 марта она посетила своего подзащитного в российской колонии "Белый медведь" в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Около 12:00, наконец, удалось попасть к Олегу. Чувствует он себя нормально. На мой взгляд, он достаточно сильно поправился. Как он пояснил, сейчас он хорошо питается и занимается спортом. Время он уделяет себе и творчеству. Он постоянно в работе, как он объясняет, они полдня ходят строем, полдня занимаются спортом и творчеством", – сказала адвокат.

Динзе утверждает, что Сенцова содержат в общей казарме на 50-60 человек.

Напомним, ранее политзаключенный режиссер написал письмо правозащитнику Николаю Щуру, в котором также писал, что набирает вес и занимается спортом в колонии.

В то же время в другом письме, к вице-спикеру Верховной Рады Ирине Геращенко, узник Кремля писал, что украинские выборы являются одной из главных тем в России.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, политзаключенные, Сенцов, лабытнанги

Вы сейчас просматриваете новость " Полдня ходят строем, полдня на спорт и творчество: адвокат рассказала про быт Сенцова". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия отложила отправку в ЕСПЧ документов по делу Сенцова

17 января, 17:35

Москва хочет дождаться окончания разбирательства по иску Украины о незаконной аннексии Крыма

"Я не собираюсь падать духом": Сенцов закончил новый роман и ждет публикацию сборника рассказов

11 января, 01:39

Режиссер по-прежнему много работает

На Berlinale прошел флешмоб с требованием освободить Сенцова

11 февраля, 15:40

В акции приняли участие директор фестиваля Дитер Косслик и известная польская режиссер Агнешка Холланд

"За человеческое достоинство": Польша передала сестре Сенцова его премию

2 декабря 2018, 00:51

Премия была присуждена украинскому режиссеру в конце октября

На Европарламенте растянули портрет узника Кремля Сенцова

6 декабря 2018, 11:56

Таким образом в Брюсселе готовятся к церемонии награждения премии Сахарова

Сенцову присудили премию имени Магнитского

16 ноября 2018, 17:55

Вместе с политзаключенным украинцем лауреатами стали еще шестеро человек, включая Джона Маккейна, который получил ее посмертно

Широкая кость: 7 знаменитых красоток, которых красит полнота

Что лечит калина в организме человека

Пенсия в Украине: Гройсман сделал важное заявление

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой

Видео скрытой камеры Квартала 95 повеселило украинцев

Видео удара украинских военных по танку боевиков "ЛНР" (видео)

Путин заигрался: еще одна страна выступила против России

Покушение на Путина: появились детали - почти получилось

''Он движется!'': о грядущей катастрофе на Крымском мосту

Украинскую журналистку со скандалом выгнали из студии росТВ
Загрузка...

Что ожидает украинцев в марте: перерасчет пенсий, перевод часов и выборы президента

Вчера, 07:51

В среднем, по заявлениям правительства, пенсии украинцев вырастут на 255 грн

Новое ток-шоу вместо песенного конкурса: чем закончился скандал с Нацотбором на Евровидение

Вчера, 07:13

После череды скандалов в НОТУ заявили, что на песенный конкурс в Израиль Украина не поедет

Главное – участие: зачем на выборы идут заведомо непроходные

27 февраля, 07:51

Президентские выборы 2019 года побили рекорд по количеству кандидатов

Доллар ушел в пике: чего ждать от курса весной

27 февраля, 07:18

На снижение цены на валюту влияют посевная и выборы президента

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Хейден Панеттьер проводит отпуск с Владимиром Кличко

''Грохнем Украину'': Скабеева оскандалилась новой угрозой