Полет ракеты "Нептун" рядом с истребителем: появилось захватывающее видео

На следующем этапе испытания ракеты будут направлены на боевые характеристики ракеты

Ракета "Нептун" в полете. Скриншот

Недавно крылатая ракета Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун" успешно прошла этап испытаний, во время которых совершила полет в несколько сотен километров по заданному маршруту и высотах чем подтвердила свои летные характеристики.

"Милитарный портал" опубликовал видеоролик полета противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун" и ее сопровождение истребителями Су-27.

Реклама

Ранее новости "Сегодня" писали, что завершение этого этапа означает, что разработка Р-360, как летательного аппарата, завершена.

Видео: defence-ua.com

В тренде Немного мокрого снега и до +10: какой погоды ждать на выходных

На следующем этапе испытания будут направлены на боевые характеристики ракеты.

Заметим, что ракета Р-360 имеет массу 870 кг, массу боевой части -150 кг, дальность пуска до 280 км, скорость около 900 км/ч, а высота полета над гребнем волн — от 3 до 10 м.

Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет, с интервалом пусков в залпе от 3 до 5 сек. Комплекс может находиться на расстоянии до 25 км от береговой линии, а необходимое время для его развертывания составляет до 15 минут.

Напомним, что ранее на вооружение ВСУ поступили первые 100 ракет "Вильха".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама