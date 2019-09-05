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Полицейские разыскивают подозреваемого в убийстве 26-летней украинки в Польше

5 сентября, 21:52

По информации польских правоохранителей, после совершения преступления он уехал на территорию Украины

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Нацполиция

Национальная полиция совместно с польскими коллегами устанавливает место пребывания гражданина Украины, подозреваемого в убийстве на территории Польши 26-летней украинки.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Именно об этом шла речь во время встречи первого заместителя начальника Нацполиции — начальника криминальной полиции Вячеслава Аброськина с представителем Министерства внутренних дел Польши Павлом Добошем.

По словам Аброськина, 30 августа в польском городе Сохачев была убита 26-летняя жительница Львовской области. Правоохранители установили, что к преступлению причастен гражданин Украины. По информации польских коллег, после совершения преступления он уехал на территорию Украины.

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Аброськин поблагодарил польских коллег за помощь в возвращении тела нашей соотечественницы для захоронения на родине.

Напомним, недавно во Львове отец жестоко убил родного сына.

Ранее на Закарпатье закончили расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении 24-летнего жителя Берегово, который в прошлом году совершил два убийства – местной жительницы ромской национальности и своей матери.

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Польша убийство полиция украинка подозреваемый Аброськин

Источник: УНИАН

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