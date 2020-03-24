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Полиция будет проверять украинцев, вернувшихся из-за рубежа после объявления карантина

24 марта, 21:20

Сергей Пономаренко

По словам главного санитарного врача Украины, правоохранители будут проверять, как соблюдается самоизоляция

Тех, кто вернулся из-за границы после объявления карантина, будет проверять полиция. Об этом сообщил во время брифинга главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Людей будут проверять выборочно. Правоохранители будут интересоваться, насколько ответственно они относятся к самоизоляции.

Главный санитарный врач Украины призвал всех этих людей ответственно подойти к данным обещаниям.

"Не нужно надеяться, что милиция палками будет разгонять нас по комнатам, по домам. Этого не должно быть, мы должны сами сознательно относиться к этому вопросу. Легкомысленно относиться не нужно, весь мир сегодня в критическом состоянии, Украина не является исключением. Украина действует на шаг вперед, и, возможно, эти меры позволят нам более спокойно и уравновешенно пройти вспышку опасной инфекции", – заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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Также Виктор Ляшко объяснил, как правильно пользоваться антисептическими средствами, и продемонстрировал это прямо во время брифинга.

Ранее "Сегодня" сообщали, что всего в Украине по состоянию на 10:00 24 марта зафиксировано 84 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.

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карантин полиция коронавирус Виктор Ляшко самоизоляция

Источник: Сегодня

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