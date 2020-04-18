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Полиция готова к радикальным разгонам верующих, нарушающих карантин на Пасху

18 апреля, 17:34

Екатерина Степаненко

К жестким действиям будут привлекать спецназ по постановлению правительства

Будут разгонять радикально. Полиция готова привлекать спецназовцев, если во время пасхальных праздников люди будут скапливаться возле храмов или внутри них. И будут действовать так по постановлению правительства – об этом предупредил советник министра внутренних дел Юрий Тандит. Он напомнил, что за порядком на улицах и соблюдением требований карантина будут следить почти 30 тысяч правоохранителей. По мнению Тандита, больше всего внимания копов понадобится около церквей на западе страны. Ведь именно там традиционно собирается больше всего верующих на Пасху.

О необходимости поберечь себя и других и не выходить из дома напомнил в пасхальном обращении президент Владимир Зеленский:

"Чтобы в Украине все было хорошо… Остаемся дома".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что митрополит УПЦ рассказал, как отметить Пасху на карантине. Также управляющий делами УПЦ также рассказал о трех вариантах освящения куличей, которые возможны в условиях карантина.

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А еще канал "Украина" подготовил трансляцию пасхального богослужения. Она продлится с 23:00 субботы до 3:00 воскресенья, не пропустите. И давайте отмечать праздник светлой пасхи в безопасности.

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карантин полиция спецназ верующие храмы Пасха 2020

Источник: Сегодня

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