Полиция изъяла почти семь тонн янтаря на 30 миллионов долларов

Князев, однако не уточнил, за какой период это было сделано

/ Фото: ГСЧС

Полиция открыла почти триста уголовных производств за незаконную добычу янтаря и изъяла около 7 тонн камней на сумму 30 миллионов долларов. Об этом во время заседания коллегии МВД заявил глава Нацполиции Сергей Князев, сообщает Укринформ.

"По фактам незаконной добычи янтаря полиция начала почти 300 производств, при этом более 260 человек привлечены к уголовной ответственности, изъято около 7 тонн камней. Его стоимость на черном рынке колеблется от 30 млн долларов, это общая цифра рынке", – отметил Князев, однако не уточнил, за какой период это было сделано.

В свою очередь глава МВД Арсен Аваков выразил мнение, что вопрос незаконной добычи янтаря требует урегулирования в законодательной плоскости.

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По его словам, это позволит четко определить условия легализации янтарного бизнеса, регламентирует и упростит разрешительные процедуры, усилит уголовную ответственность за незаконную добычу минералов.

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Напомним, недавно на Волыни, в пункте пропуска "Ягодин", сотрудники Госпогранслужбы обнаружили в конструктивных полостях микроавтобуса 9 кг янтаря, стоимость изъятого – почти 220 тыс. гривен.

Ранее на трассе возле села Сытница Волынской области сотрудники полиции остановили автомобиль BMW под управлением 28-летнего жителя Ровенской области. При осмотре в багажнике авто полицейские обнаружили мешок с 20 килограммами янтаря.

Также сообщалось, что сообщалось, что во Львовской области правоохранители обнаружили пакеты с обработанным и необработанным янтарем в топливном баке автомобиля, который пытался пересечь польскую границу.

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