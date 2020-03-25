Полиция начнет проверять, насколько добросовестно самоизолируются украинцы

Добросовестно ли отбывают самоизоляцию украинцы, которые в последние недели вернулись из-за рубежа, будет проверять полиция. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко. И добавил, что проверки будут выборочными. Благодаря им копы узнают, действительно ли люди сидят в самоизоляции. По данным МИД, после объявления карантина из-за рубежа вернулись почти 78,5 тысяч украинцев. Все подписали соглашение о добровольной обсервации на две недели. Также в МВД напомнили, что за нарушение этого согласия предусмотрены штрафы от 17 до 34 тысяч гривен.

Виктор Ляшко главный государственный санитарный врач Украины:

"Легкомысленно относиться не нужно. Весь мир сегодня в критическом состоянии, Украина не является исключением. Украина делает необходимое на шаг вперед, и, возможно, эти меры, которые мы внедряем, позволят нам более спокойно и уравновешенно пройти вспышку опасной болезни".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о правилах самоизоляции и о том, кому звонить, если вам стало плохо дома. Если заболели, врачи советуют прежде всего оставаться дома, а не бежать в ближайшую больницу.

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