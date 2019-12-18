Полиция обнародовала новые детали о подозреваемом в убийстве Шеремета (видео)

Правоохранители опубликовали разговоры Антоненко о мине и видео ее изъятия

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Видео: Нацполиция

Полиция опубликовала смс, разговоры подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко, который отказался сотрудничать со следствием, о мине и видео ее изъятия. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что перед обыском в квартире подозреваемый Антоненко попросил брата жены вынести из квартиры мину.

Боеприпас изъяли в офисном помещении, расположенном на первом этаже дома, где жил Андрей Антоненко вместе с женой и ее братом.

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Напомним, 12 декабря в МВД на брифинге сообщили о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, об обысках у них дома и подробно рассказали, как, по версии следствия, происходили события. Всего на сегодняшний день в деле фигурируют пять человек. Читайте подробнее, что нужно знать о преступлении и расследовании в деле об убийстве Шеремета.

Печерский суд избрал меру пресечения троим подозреваемым. Так, Яну Дугарь, которая, по версии следователей, проводила разведку на месте убийства Шеремета, отправили под круглосуточный домашний арест; Юлию Кузьменко, которая якобы закладывала взрывчатку под днище автомобиля, арестовали на два месяца; также на два месяца арестован Андрей Антоненко, которого подозревают в организации убийства. Отметим, ранее следствие назвало возможным организатором убийства Антоненко и озвучило его мотив.

Все о расследовании резонансного дела читайте в нашем материале:Убийство Павла Шеремета: что нужно знать о преступлении и расследовании.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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