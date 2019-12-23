Полиция пригрозила владельцам игорных залов

По Украине действуют мобильные группы, которые мониторят ситуацию с нелегальными казино

/ Фото: mvs.gov.ua

После начала "зачистки" Украины от игровых автоматов Национальная полиция предупредила владельцев игорных залов воздержаться от возобновления своей деятельности. Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

"Национальная полиция будет жестко реагировать на все попытки восстановить деятельность игровых заведений. По всей территории Украины продолжают работать мобильные группы, которые мониторят соблюдения норм законодательства о запрете функционирования любых игорных заведений", – говорится в заявлении.

Правоохранители отмечают, что сейчас создано 715 мобильных групп, в состав которых входят работники следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований. Они постоянно осуществляют мониторинг, а также превентивные меры по выявлению незаконного игорного бизнеса. Также полиция обратилась за помощью к жителям населенных пунктов.

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"Обращаемся ко всем гражданам: если вы видите, что такие заведения функционируют, немедленно сообщайте об этом на линию 102 для оперативного и надлежащего реагирования", – сказали в полиции.

Как сообщали новости "Сегодня", 20 декабря Кабинет министров принял постановление об отмене указа государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Министерства финансов от 12 декабря 2012 года в части деятельности распространителей лотерей. Теперь заведения с игровыми автоматами не смогут нелегально работать под видом государственных лотерей. Глава МВД Арсен Аваков поручил прикрыть данные заведения по всей Украине. В первый же день СБУ "накрыла" десятки казино в шести регионах.

Позже стало известно, что только в Киеве было закрыто 43 подпольных казино.

Также стало известно, что полицейские начали 250 уголовных производств и с 20 декабря изъято 4400 единиц игорного оборудования.

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