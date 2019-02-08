Полиция раскрыла схему распространения наркотиков с помощью закладок

Для торговли запрещенными веществами преступники используют интернет, а "товар" передают через тайники

Полиция раскрыла схему распространения наркотиков с помощью закладок //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d4c/759/5c5d4c7597f13.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d4c/759/5c5d4c7597f13.png 2019-02-08T12:23:00+02:00 Украина Для торговли запрещенными веществами преступники используют интернет, а "товар" передают через тайники

Правоохранительные органы Ковельского района задержали наркокурьера, который распространял запрещенные вещества с помощью закладок. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Наркотики были обнаружены во время проведения санкционированного обыска в подвальном помещении, которое принадлежало задержанному. В ходе работы оперативной бригады у подозреваемого было найдено более 140 граммов запрещенных к обороту веществ. Более того, оперативникам удалось найти фотографии местности, где были спрятаны розничные партии наркотиков.

По данным Нацполиции, в обязанности подозреваемого входила фасовка оптовых партий наркотиков и распространение розничных закладок на улицах Ковеля, торговая деятельность велась с помощью популярного мессенджера. Подозреваемому грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Метод передачи веществ с помощью закладок распространился на всей территории Украины, не исключением стала и столица страны. Так, в ходе оперативных действий правоохранительные органы пресекли незаконную деятельность безработного жителя Киева, распространявшего психоактивные вещества посредством тайников – сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Согласно официальному сообщению, 44-летний житель Киева наладил на территории столицы канал сбыта каннабиса и психотропных веществ. По версии правоохранительных органов, мужчина получал партии наркотиков через почтовые отделения, а сбыт запрещенных веществ происходил с помощью мессенджера Telegram.

Подозреваемого задержали во время совершения очередной закладки. В ходе личного досмотра у него было найдено 18 свертков с веществами и несколько фотографий с уже готовыми "кладами". Все вещества были отправлены на экспертизу, а мужчине были объявлены подозрения по ст. 307 Уголовного кодекса Украины, ч. 2. При этом в полиции добавили, что это далеко не первый случай задержания наркокурьеров в городе и схема распространения наркотиков с помощью закладок набирает обороты.

Если раньше продажа веществ происходила "из рук в руки" или, в крайнем случае, через мессенджеры, то сейчас на смену этим способам, пришли анонимные торговые площадки, открывающиеся только с помощью специального браузера. Переход на более безопасные методы взаимодействия между покупателем и продавцом произошел неспроста.

Как сообщается в крупном телеграм-канале TGHydra, с августа 2018 года мессенджер Telegram готов сотрудничать с правоохранительными органами из-за введения общего регламента по защите данных Европейского союза. В связи с этим многим дилерам пришлось усилить меры безопасности и полностью перекочевать в даркнет.

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