Полиция сделала заявление о досмотре журналисток в Оболонском суде

В полиции утверждают, что действовали в рамках закона и с целью предотвращения провокаций

Меры безопасности, которые проводились на территории Оболонского суда в связи с запланированным участием в судебном заседании президента Украины, осуществлялись в рамках закона с целью обеспечения общественного порядка, а также во избежание провокаций. Об этом говорится в сообщении департамента коммуникации Национальной полиции Украины на странице полиции Киева в Facebook.

"С целью принятия мер безопасности правоохранители проводили поверхностный досмотр граждан, желающих принять участие в заседании суда", – утверждают в Нацполиции.

Данные мероприятия осуществлялись в строгом соответствии со ст. 29 Закона Украины "О Национальной полиции" и способствовали обеспечению общественной безопасности и порядка, а также личной безопасности участников судебного заседания.

Осмотр граждан заключался в просьбе расстегнуть верхнюю одежду.

"Благодаря проведенным полицией мерам удалось предотвратить провокационные действия представительницы одного из общественных движений. С женщиной была проведена профилактическая беседа о недопустимости совершения правонарушений, после чего ее отпустили", – отметили в полиции.

Напомним, 21 февраля в здании Оболонского суда из-за запланированного участия президента Украины Петра Порошенко в судебном процессе, были приняты беспрецедентные меры безопасности.

Вместе с тем, допрос президента в качестве свидетеля в Оболонском районном суде Киева по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича длился около часа и был проведен в режиме видеоконференции.