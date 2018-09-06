Полиция Украины и Израиля вместе будут охранять хасидов на праздновании Рош ха-Шана

Глава Нацполиции Сергей Князев и руководитель патрульной полиции Александр Фацевич провели встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Израиля в Украине Джоэлом Лионом и начальником Главного управления по охране общественного порядка Министерства общественной безопасности и полиции Государства Израиль Алоном Левави.

Сергей Князев отметил, что украинские полицейские берут пример опыта работы полиции Израиля в сфере обеспечения общественной безопасности граждан. Также глава полиции отметил, что даже в условиях гибридной войны украинские полицейские прилагают максимум усилий, чтобы паломники не почувствовали ее последствий и были в безопасности.

Посол Израиля в Украине Джоэл Лион выразил благодарность украинскому полицейским за сотрудничество и работу по обеспечению безопасности граждан Израиля.

"По информации, которую мы получаем из туристических агентств и авиакомпаний, ожидается прибытие в Украину от 50 до 80 тысяч паломников. Для помощи израильским гражданам на месте будет открыт консульство", – рассказал посол.

Начальник Главного управления по охране общественного порядка Министерства общественной безопасности и полиции Государства Израиль Алон Левави отметил, что в этом году в Умань прибыли 20 лучших израильских правоохранителей, которые прошли серьезный отбор.

"Прошлогодний опыт показал нам, что украинская полиция работает очень быстро и четко. Большое впечатление произвел ваш профессионализм. И сотрудничество между нами с каждым годом выходит на более высокий уровень", – отметил Алон Левави.

Сергей Князев подчеркнул, что Нацполиция готова обеспечить безопасность такой значительной прогнозируемого количества людей.

Напомним, в город Умань Черкасской области на празднование иудейского Нового года Рош ха-Шана уже приехали 8722 хасидов-паломников. В городе ожидают на прибытие около 30-35 тысяч хасидов-паломников. На данный момент никаких чрезвычайных событий в Умани не зафиксировали.

Ранее мы уже писали о том,что подготовка к обеспечению порядка во время ежегодного паломничества хасидов в городе Умань Черкасской области по случаю празднования Рош ха-Шана – Нового года по Иудейскому календарю, – уже началась.

Отметим, по данным полиции, в 2017 году в Умань прибыли по случаю празднования иудейского нового года более 33 тысяч паломников-хасидов из 16 стран.



