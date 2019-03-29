Полиция в Украине перешла на усиленное несение службы: итоги предвыборной недели

Заболеваемость корью опять растет, а задолженность по зарплатам сократилась

Полиция в Украине перешла на усиленное несение службы: итоги предвыборной недели Сергей Гусев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/131/e42/5c9131e428c1b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/131/e42/5c9131e428c1b.jpg 2019-03-29T20:01:00+02:00 Украина Заболеваемость корью опять растет, а задолженность по зарплатам сократилась

Общество

Имена 39 кандидатов в президенты Украины будут в бюллетене на выборах 31 марта, ставить штамп "выбыл" участковые избирательные комиссии не уполномочены. Такое разъяснение обнародовала Центральная избирательная комиссия.

Поступило 1,312 млрд грн на счета избирательных фондов кандидатов в президенты, сообщило движение "Честно" со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии. 35,5% данной суммы составили собственные средства кандидатов, 27,6% – средства партий, 33,3% – взносы избирателей и 3,6% – взносы юридических лиц.

Около 30 народных депутатов являются фигурантами уголовных производств, подследственных Государственному бюро расследований. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба.

Увеличили на 26% физлица-собственники элитных автомобилей уплату транспортного налога за январь-февраль 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 17,8 млн грн, свидетельствуют данные на сайте Государственной фискальной службы. Ведомство уточнило, что наиболее часто физлица уплачивали транспортный налог за автомобили таких марок: Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Land Rover, Range Rover.

Первые 15 объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) получат около 40 млн грн по программам Фонда энергоэффективности, сообщил глава Регионального представительства Международной финансовой корпорации в ходе подписания трехстороннего соглашения между IFC, Фондом и Укгразбанком о запуске соответствующей программы.

Введен карантин в Запорожье в Национальном заповеднике "Хортица", расположенном на одноименном острове, из-за вспышки африканской чумы свиней. За минувшую неделю на острове найдены трупы 15 диких кабанов. Экспертиза показала, что они были инфицированы вирусом АЧС.

В Киеве осталось 5,5 тысяч рекламных конструкций в 2015 году их было 12 тысяч. До конца мая в городе количество рекламных носителей уменьшится еще на 1 300 единиц, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Президент Петр Порошенко подписал указ "О единовременном денежном вознаграждении лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка". Им будет выплачиваться денежное вознаграждение в 50-кратном размере прожиточного минимума.

111 народных депутатов в марте установили антирекорд, не проголосовав ни одного раза. Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины.

1,6 млрд гривен будет направлено на восстановление дорожной сети Донецкой области в этом году, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян. По словам министра, основные проекты в регионе – дорога Запорожье – Мариуполь, ремонт мостов и дорог местного значения и коммунальной собственности.

49% опрошенных украинцев считают что Украина должна двигаться в направлении вступления в Европейский Союз. Об этом говорится в результатах всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 14 по 22 марта. На вопрос "По какому интеграционному направлению должна идти Украина?" ответы респондентов распределились следующим образом: вступление в ЕС – 49%; вступление в Таможенный союз – 12,9%, неприсоединения ни к одному из союзов – 27,3%; трудно сказать/отказ отвечать – 10,9%.

Перешла на усиленный вариант несения службы Национальная полиция. Для обеспечения правопорядка во время голосования будут задействованы 135,4 тысячи правоохранителей, из них 72,5 – именно полицейские.

Еще 25 приборов TruCam начали использовать для измерения скорости движения патрульные полицейские. Общее количество таких приборов стало 75.

Pарегистрировано 10 943 больных гриппом за прошедшую неделю в Киеве, это на 8% меньше, чем неделю назад, сообщили в КГГА. При этом показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составлял 370,8, что ниже эпидемического порога на 56,7%.

Cнова начал расти уровень заболеваемости корью в Украине. По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава в течение 12-й недели корью заболели 2179 человек – 1020 взрослых и 1159 детей. Кроме того, в течение недели от осложнений кори умерли четыре человека.

2344 официальных наблюдателя от 19 международных организаций и 17 иностранных государств зарегистрировала Центральная избирательная комиссия на выборах президента Украины 31 марта.

в Украине около 12% населения

или 3,3 млн взрослых лиц живут не по месту регистрации, говорится в исследовании Центра прав человека ZMINA, аналитического центра CEDOS и Центра правовых реформ.

привлекла почти на 1 млрд долларов больше

Украина в 2018 году международной технической помощи по сравнению с 2017 годом – 6,6 млрд долл. на 618 проектов, сообщили в Министерстве экономического развития и торговли. США в прошлом году остались самым крупным донором Украины по проектам международной технической помощи, профинансировав 124 проекта на 2 млрд долл. Крупнейшими донорами в минувшем году также были ЕБРР – 44 проекта на 759,7 млн долл., ЕС – 235 проектов на 522,3 млн, Германия – 39 проектов на 286,9 млн, Канада – 18 проектов на 152,3 млн. В секторальном разрезе наибольшее финансирование получила сфера национальной безопасности и обороны – 1,2 млрд долл., или 28%, ядерная безопасность – 819,1 млн, или 20%, управление и гражданское общество – 509,8 млн, или 12%, восстановление Донбасса и поддержка внутренне перемещенных лиц – 356,7 млн, или 9%, региональное развитие – 334,7 млн, или 8%.

возросло на 50,7%

количество украинских пользователей соцсетью Instagram в 2018 году – до 11 млн. Такие данные обнародовало коммуникационное агентство PlusOne. По его прогнозам, к концу 2019 года объем украинской аудитории Instagram может приблизиться к показателям Facebook.

74 человека получили приговор суда

по делам о взяточничестве и других коррупционных преступлениях с начала текущего года в Украине. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре. Всего с начала текущего года органы прокуратуры учли 2739 фактов взяточничества и других коррупционных преступлений. 707 таких дел уже направлены в суд.

выросло на 10,7%

за три года – с 2015-й по 2017-й – количество посетителей театров в Украине – с 5,6 млн до 6,2 млн человек. В 2017 году в театр из каждых 100 человек ходили 15. В Украине в 2017 году насчитывалось 113 театров.

в количестве 18752 человека.

Кабинет министров утвердил численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную воинскую службу в апреле-июне 2019 года. Из общего числа призывников 9 тыс. человек будут направлены в Вооруженные силы, 5152 человек – в Национальную гвардию, 4 тыс. – в Государственную пограничную службу и еще 600 человек – в Государственную специальную службу транспорта.

выросла на 20,06%

средняя розничная цена на АЗС на сжиженный газ с начала марта, свидетельствуют данные консалтинговой группы "А-95" (Киев). Средние розничные цены на бензин А-92 и А-95 в период с 1 по 29 марта выросли на 0,18%, на А-95+ увеличились на 0,24%. Стоимость дизельного топлива с начала марта почти не менялась, оставаясь на уровне 28,33 грн за литр.

Экономика

Увеличилась на 10,7% реальная заработная плата в Украине в феврале по сравнению с февралем 2018 года и на 1,7% по сравнению с январем 2019 года, сообщила Государственная служба статистики. Средняя номинальная заработная плата штатных работников в феврале увеличилась на 2,2% по сравнению с январем 2019 года, а в годовом измерении – на 20,4%, составив 9429 грн.

Сократилась на 6,4% общая задолженность по выплате заработной платы в феврале и на 1 марта составила 2,447 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики. При этом сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий сократилась на 11,8% и на 1 марта составила 1,268 млрд грн.

25 марта Пенсионный фонд завершил выплату субсидий наличными на оплату жилищно-коммунальных услуг за февраль, а до конца недели "Укрпочта" и Ощадбанк завершат доставку монетизированных субсидий, сообщил вице-премьер-министр Владимир Кистион.

Около 60-70 тыс. грн в месяц составит реальная зарплата будущих руководителей государственных налоговой и таможенной служб, включая оклад в 24 тыс. грн, сообщили в Министерстве финансов. Основные этапы конкуров на глав новосозданных ведомств должны пройти 16 и 23 апреля, тогда как налоговая и таможенная службы должны полноценно заработать с 1 июня 2019 года.

На 15 млн долларов купил Национальный банк в период с 18 по 22 марта на межбанковском валютном рынке, а неделей ранее чистая продажа им валюты составила 109,5 млн долл. В целом с начала года НБУ купил на межбанке 776,6 млн долл., а продал – 166,83 млн.

Составят 15,7 млрд долларов выплаты Украины по валовому внешнему долгу в 2019 году. В январе-марте составят 5,609 млрд долл., во втором-третьем кварталах сумма выплат снизится до 3,608 млрд и 3,919 млрд соответственно. В четвертом квартале сумма выплат составит 2,519 млрд.

Сократилось на 1,8% в феврале 2019 года промышленное производство в годовом измерении. В январе-феврале 2019 года по сравнению с январем-февралем 2018 года промпроизводство сократилось на 2,5%.

Исчерпала 11 из 40 квот Украина в 2018 году на беспошлинный экспорт в рамках зоны свободной торговли (ЗСТ) с Европейским Союзом, полностью неиспользованными остались квоты на экспорт обработанной продукции из масла, манитола сорбета, сахарные сиропы, а также дополнительная квота по экспорту грибов, свидетельствуют данные Министерства экономического развития и торговли.

Увеличила на 30,8% крупнейшая государственная газодобывающая компания Укргазвыдобування в 2018 году объемы бурения по сравнению с прошлым годом – до рекордных 314 тысяч метров, что позволило дополнительно увеличить годовую добычу на 335 миллионов кубометров газа.

Составил 13,7 млрд грн дефицит государственного бюджета по итогам января-февраля 2019 года, в том числе дефицит общего фонда – 28,65 млрд грн при плане 28,32 млрд грн, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

Снизился на 0,02% в феврале по сравнению с январем 2019 года совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг – до 78,24 млрд долларов, сообщило Министерство финансов. В национальной валюте госдолг благодаря укреплению гривни снизился существеннее – на 2,76%, до 2,111 трлн грн.

Увеличился на 19,4% объем выполненных строительных работ в Украине в феврале по сравнению с февралем-2018, в то время как в январе-2019 к январю-2018 этот показатель был 6,2%.

Еще на 10 точек – до 17 магазинов - государственное предприятие "Укрспирт" планирует к концу 2019 года расширить сеть собственных магазинов "Национальный продукт".

Украина установила новый рекорд по поставкам свинины на внешние рынки в первые два месяца 2019 года. Всего в январе-феврале было экспортировано 69 тыс. т свинины, что на 77,4% превышает показатель 2017 года и на 42,7% – 2018-го. Основными рынками сбыта свинины в феврале были: Саудовская Аравия – 8,4 тыс. т, Нидерланды – 4,4 тыс. т, Словакия – 3,2 тыс. т, Азербайджан – 1,9 тыс. т, Ирак – 1,5 тыс. т, Армения – 1,3 тыс. т, Германия – 1,3 тыс. т, Молдова – 1,14 тыс. т.

Составил 5,48 млрд грн объем продажи облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на традиционных первичных аукционах во вторник, 26 марта, что в 2,3 раза ниже показателя недельной давности, и мог быть еще ниже, однако Минфин согласился поднять ставку по двухлетним долларовым бумагам с 7,5% до 7,75% годовых.

На уровне 70 млн тонн Государственная служба статистики подтвердила урожай зерновых в 2018 году. Средняя урожайность – 47,4 ц/га. Кроме того, получены самые высокие в истории показатели валового сбора кукурузы, сои, подсолнечника и урожайности сахарной свеклы

Уменьшился до 8,872 млрд куб. м объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 25 марта, сообщил Укртрансгаз. За сутки в хранилища газ не закачивался, из них отобрано 20,41 млн куб. м газа. При этом в данных за 25 марта указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии – 10,43 млн куб. м, из Венгрии – 4,80 млн куб. м, из Польши – 6,04 млн куб. м газа.

"Нафтогаз Украины" снизит цену в апреле на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 19,1 – до 7188 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС). Указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ объемом более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед энергохолдингом. Для промышленных предприятий, осуществляющих закупку без предоплаты, цена составит 7479,6 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС), что на 23,6% ниже, чем в марте.

Направит 700 млн грн Кабинет министров на дотации на содержание коров в рамках государственной программы поддержки животноводства. Данные дотации поддержат содержание 389 тыс. коров. Кроме того, направят 700 млн грн дотаций на выращивание молодняка крупного рогатого скота, 250 млн грн – на частичное возмещение стоимости закупленных племенных животных для их дальнейшего воспроизведения, 50 млн грн – на компенсации процентных ставок по кредитам для овце-, козо-, пчело-, кроле- и рыбоводства.

850 млн грн правительство выделило на компенсации стоимости строительства/реконструкции ферм и 100 млн грн – на компенсации по кредитам на строительство ферм. Еще 850 млн грн выделено на компенсации по строительству и реконструкции зерновых элеваторов.

Достиг 50% уровень износа всех 21,7 тыс. км путей "Укрзализныци", а полной реконструкции требуют 27% всех магистралей.

Задекларировал 17,346 млн грн дохода глава Национального банка Яков Смолий за 2018 год. В том числе он получил 5,538 млн грн дивидендов от компании по управлению активами "Эталон Эссет Менеджмент", 4,268 млн грн – в виде процентов по вкладам в Укрэксимбанке, 3,686 млн грн – в форме заработной платы, 3,397 млн грн – от предоставления имущества в аренду.

Мир

Компания BBC извинилась за статью в которой утверждала, что президент Порошенко заплатил президенту Трампу за продление с ним встречи. BBC также согласилась выплатить денежное возмещение президенту Украины.

Пересмотрело в худшую сторону Министерство торговли США оценку роста ВВП в четвертом квартале 2018 года – до 2,2% в годовом измерении с ранее объявленных 2,6%.

Зафиксировал убыток второй год подряд крупнейший и старейший страховщик мира Lloyd's of London по итогам 2018 года из-за большого количества стихийных бедствий. Доналоговый убыток компании в прошлом году составил 1 млрд фунтов стерлингов (1,32 млрд долларов). В 2017 году Lloyd's of London получил убыток впервые за шесть лет, он составил 2 млрд фунтов.

Объявил о прекращении полетов с 28 марта исландский лоукостер WOW Air, совершавший рейсы из Рейкьявика в города Европы, США и Канады. WOW Air стал третьим по счету европейским авиаперевозчиком, прекратившим полеты в 2019 году. Ранее свою деятельность остановили немецкая Germania и британская Flybmi.

Предоставление финансовой помощи Украине на 500 тыс. евро на гуманитарные проекты анонсировал министр иностранных дел Люксембурга. "Мы уже предоставили 2,5 млн евро, теперь готовится новая помощь в размере 500 тыс. Она предоставляется через ЮНИСЕФ и Красный крест. Мы сосредоточиваем эту помощь на гуманитарных вопросах, образовании, защите детей, жилье и обеспечении для тех, кто оказался в сложных социальных обстоятельствах", – сказал он.

На 12,5 млн евро Европейская комиссия приняла решение оштрафовать американского производителя спортивных товаров Nike за попытки ограничить трансграничные продажи продукции в странах Европейского экономического пространства. Эти ограничения касались различной футбольной атрибутики с символикой ведущих клубов и сборных Европы, с которыми у Nike действует лицензионное соглашение. Отмечается, что Nike активно сотрудничала с Еврокомиссией в ходе проверки, что позволило снизить сумму штрафа.

Составило 7,6 млрд количество выпущенных и использующихся банковских карт в Китае на конец 2018 года, что на 13,5% больше, чем годом ранее. Таким образом, в среднем на каждого жителя Китая приходилось пять карт.

Facebook удалила 1907 страниц, групп и аккаунтов в социальной сети, имеющих отношение к России, из-за спама и поведения, не соответствующего правилам соцсети, говорится в заявлении главы отдела кибербезопасности Facebook Натаниэля Глейхера.

Разрешение на использование 1 млрд долларов для строительства 92-километрового участка стены на границе с Мексикой дал исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан.

Заказала 10 судов-контейнеровозов французская судоходная компания CMA CGM у китайской государственной судостроительной компании China State Shipbuilding Corp. (CSSC) на общую сумму свыше 1 млрд долларов.

Европейские газовые компании завершили сезон отбора газа из подземных хранилищ и начали его закачку. После теплой зимы в этом году сезон закачки стартовал раньше, чем когда бы то ни было. Наследие теплой зимы делает цены на газ на европейских спотовых площадках все ниже. В этом году "разворот" от отбора к закачке пришелся на 22 марта на отметке 40,51% от максимальной вместимости европейских хранилищ, тогда как в прошлом сезоне запасы расходовались до 18,6%. Впрочем, уровень заполненности хранилищ Европы был и выше, пока на европейском рынке газ не закупала Украина.

Правительство Великобритании отклонило петицию с 5,8 млн подписей граждан, требующих отмены Brexit. Правительство напомнило, что в 2016 году 17,4 млн человек проголосовали за выход Великобритании из Евросоюза. Петицию обсудят 1 апреля, поскольку правительство обязано ответить на нее. Но голосования по мерам, которых она требует, не будет.

Впервые с 2016 года Германия разместила 10-летние гособлигации на сумму 2,433 млрд евро с доходностью ниже нуля – средняя доходность бумаг составила минус 0,05% годовых. При этом спрос превысил предложение в 2,59 раза против 2,48 раза в рамках предыдущего размещения. ЕЦБ удерживает ставку по депозитам ниже нуля с июня 2014 года.

Могут стать самой популярной автобиографией в истории издательского бизнеса мемуары "Становление" (Becoming) бывшей первой леди США Мишель Обамы. По данным медиагруппы Bertelsmann, за пять месяцев уже продано более 10 млн экземпляров этой книги, включая издания в твердой и мягкой обложке, в электронном формате и в виде аудиокниги. Книга переведена на 31 язык. В 2017 году издательство Penguin Random House, входящее в группу Bertelsmann, заплатило рекордную сумму за права на публикацию мемуаров Барака Обамы и его супруги – 65 млн долл. Книга Барака Обамы пока не опубликована.

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АВТОР: Сергей Гусев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.