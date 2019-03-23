Полиция взяла под круглосуточную охрану все участковые избирательные комиссии

Для охраны 199 окружных избирательных комиссий привлекли 400 полицейских

В Мелитополе задержали подозреваемых в мошенничестве. Фото: Нацполиция

Полиция взяла под круглосуточную охрану все участковые избирательные комиссии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/357/9c1/5c93579c1e251.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/357/9c1/5c93579c1e251.jpg 2019-03-23T14:02:00+02:00 Украина Для охраны 199 окружных избирательных комиссий привлекли 400 полицейских

Сотрудники Национальной полиции взяли под круглосуточную охрану все окружные избирательные комиссии. Об этом заявил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, сообщает пресс-служба ведомства.

"С сегодняшнего дня (23 марта – Ред.) мы взяли под охрану все окружные избирательные комиссии – их 199. Для обеспечения безопасности их работы по всей стране круглосуточно привлечены более 400 сотрудников полиции", – отметил он.

Кроме того, Фацевич добавил, что также полицейские взяли под контроль доставку избирательных бюллетеней в окружные избирательные комиссии, а уже в конце следующей недели будут охранять и участковых избирательные комиссии после перемещения бюллетеней.

Полицейский заявил также, что с начала предвыборной компании зарегистрировано 3 787 заявлений и сообщений, из которых по 202 полиция открыла уголовные производства. Среди них 93 связаны с нарушением избирательного законодательства, а 109 – с проведением предвыборной агитации.

Напомним, бюллетени для голосования на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта, уже были переданы в десять областей страны.

Ранее мы писали о том, как избиратель сможет проголосовать на выборах, если он переехал в другой город. Кроме того, украинцев призвали проверить наличие своего имени в избирательных списках и при необходимости взять открепительные талоны.

В то же время, в МВД озвучили масштабные данные о предвыборных нарушениях. Чаще всего полиция фиксирует факты подкупа граждан представителями кандидатов. С начала предвыборной компании украинские правоохранители зарегистрировали 2 786 сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом.

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