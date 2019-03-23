Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,26
31,04
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Полиция взяла под круглосуточную охрану все участковые избирательные комиссии

Сегодня, 14:02

Для охраны 199 окружных избирательных комиссий привлекли 400 полицейских

В Мелитополе задержали подозреваемых в мошенничестве
В Мелитополе задержали подозреваемых в мошенничестве. Фото: Нацполиция
Полиция взяла под круглосуточную охрану все участковые избирательные комиссии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/357/9c1/5c93579c1e251.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/357/9c1/5c93579c1e251.jpg Украина Для охраны 199 окружных избирательных комиссий привлекли 400 полицейских

Сотрудники Национальной полиции взяли под круглосуточную охрану все окружные избирательные комиссии. Об этом заявил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, сообщает пресс-служба ведомства.

"С сегодняшнего дня (23 марта – Ред.) мы взяли под охрану все окружные избирательные комиссии – их 199. Для обеспечения безопасности их работы по всей стране круглосуточно привлечены более 400 сотрудников полиции", – отметил он.

Кроме того, Фацевич добавил, что также полицейские взяли под контроль доставку избирательных бюллетеней в окружные избирательные комиссии, а уже в конце следующей недели будут охранять и участковых избирательные комиссии после перемещения бюллетеней.

Полицейский заявил также, что с начала предвыборной компании зарегистрировано 3 787 заявлений и сообщений, из которых по 202 полиция открыла уголовные производства. Среди них 93 связаны с нарушением избирательного законодательства, а 109 – с проведением предвыборной агитации.

Напомним, бюллетени для голосования на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта, уже были переданы в десять областей страны. 

Ранее мы писали о том, как избиратель сможет проголосовать на выборах, если он переехал в другой город. Кроме того, украинцев призвали проверить наличие своего имени в избирательных списках и при необходимости взять открепительные талоны.

В то же время, в МВД озвучили масштабные данные о предвыборных нарушениях. Чаще всего полиция фиксирует факты подкупа граждан представителями кандидатов. С начала предвыборной компании украинские правоохранители зарегистрировали 2 786 сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег выборы, полиция, охрана, оик, президентские выборы, выборы президента

Вы сейчас просматриваете новость " Полиция взяла под круглосуточную охрану все участковые избирательные комиссии". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Госспецсвязи сообщили о попытках кибератак на сайт ЦИК

Вчера, 16:17

Система "Выборы" еще не развернута, поэтому не нее кибератак не было

Порошенко: В период выборов в Украине могут быть теракты и диверсии

Вчера, 14:28

Россия нацелена на дестабилизацию ситуации в стране и попытается вмешаться в выборы

Борис Корчевников раскрыл личный секрет после смерти Началовой

Почему никто не видел Заворотнюк беременной: тайна раскрыта

Фанаты переживают из-за внешнего вида Юлии Началовой

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Заворотнюк показала первое фото недавно родившейся дочери

Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом

Тайные романы Олега Янковского

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Хороша! Дочь Ольги Сумской показала роскошную фигуру в купальнике

Известна истинная причина, из-за которой умерла Юлия Началова
Загрузка...

Где ждать дождей, а где снега: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:28

В понедельник, 25 марта дожди зальют всю Украину (в восточных областях выпадет мокрый снег)

Операторы отказываются от безлимитных тарифов: не придется ли платить больше

Вчера, 07:28

Первый оператор заявил, что готовится отказаться от безлимитных услуг

"Миллион избирателей проголосовать на этих выборах не смогут": кто именно потеряет свой голос

21 марта, 07:51

Интервью с руководителем Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александром Стельмахом

Как самому накопить себе на хорошую пенсию: советы экспертов

Эксперты советуют сделать упор на депозиты в валюте и в гривне

Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой

Почему Быстрицкая не хотела целоваться с Глебовым на съемках

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?