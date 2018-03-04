Полиция задержала группу преступников, которые грабили ювелирные магазины несколько лет

Сегодня, 18:12

Все участники группы были ранее судимы

Фото: пресс-служба ГУ НП
Фото: пресс-служба ГУ НП

Полицейские задержали преступную группу, которая в течение нескольких лет совершала кражи из ювелирных магазинов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Украины.

"В состав преступной группы вошли четверо мужчин. Все – ранее судимые. Сейчас установлена их причастность к более 20 фактам имущественных преступлений. В частности, к кражам банковских терминалов и разбойных нападений на "валютчиков". Всего за это время задержаные похитили ювелирные изделия на сумму более 15 млн гривен", – говорится в сообщении.

Отмечено, что мужчин задержали в городе Новая Каховка Херсонской области после совершения преступления в результате полицейской спецоперации. Рано утром преступники группы попали внутрь торгового центра, повредив двери, и пытались похитить сейф с ювелирными изделиями. Но когда полицейские начали их задерживать, злоумышленники пытались скрыться на автомобиле. Однако оперативники преследовали участников группы и задержали их на территории Вольнянского района в Запорожской области.

"При осмотре автомобиля злоумышленников были обнаружены и изъяты предмет, похожий на огнестрельное оружие, и оружие, которое подозреваемые использовали во время совершения преступлений", – отметили в полиции.

Также по этому факту открыли уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 185 (кража) и ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника милиции) Уголовного кодекса Украины.

"Второго февраля всем четырем злоумышленникам избрана мера пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 580 000 гривен", – добавили в полиции.

Ранее в Днепровском районе столицы двое в масках забрали из автомобиля потерпевшего барсетку и сумку с деньгами. 

Также в Дарницком районе Киева вооруженные грабители в масках на светофоре заблокировали автомобиль "БМВ" и похитили у водителя 180 тыс. грн.
политика, грабители, задержание, ювелирный магазин, преступники

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