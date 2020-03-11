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Полиция задержала подозреваемого в убийстве Революции Достоинства Юрия Вербицкого

11 марта, 14:54

Екатерина Степаненко

Этот же человек может быть причастен и к похищению Игоря Луценко

Громкое дело. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве активиста Революции Достоинства Юрия Вербицкого. Этот же человек может быть причастен и к похищению бывшего народного депутата Игоря Луценко. Об этом сообщили в Нацполиции. Все это время 42-хлетний мужчина был в международном розыске. Сейчас он находится под стражей. В январе 2014 года неизвестные похитили народного депутата 8 созыва Верховной Рады Игоря Луценко и активиста Революции Достоинства Юрия Вербицкого. Последнего запытали до смерти. После чего вывезли в лесополосу возле села Гнедин Киевской области.

Вадим Дзюбинский, начальник Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины:

"Данный гражданин передвигался свободно по территории Украины, а также пересекал государственную границу Украины с другими странами, с помощью поддельных документов на чужое имя. За указанные преступления данному гражданину грозит лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение".

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Напомним, ранее в ГБР рассказали о расследовании "дел Майдана" и пообещали ежемесячный отчет. Сейчас в ГБР 49 уголовных производств по "делам Майдана".

Так, следователи уже направили в суд два "дела Майдана" – относительно похищения и убийства журналиста Василия Сергиенко и бывшего следователя милиции, который незаконно задерживал участников митингов. Кроме того, сообщено о подозрении в убийстве и покушении на убийство "майдановцев" бойцу спецподразделения "Омега".

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Майдан Евромайдан вербицкий революция достоинства

Источник: Сегодня

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