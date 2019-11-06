Политики и эксперты считают, что импорт света из России – это энергокапитуляция для Украины

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Через два месяца Украина может прекратить транзит российского голубого топлива – заканчивается контракт. Но Киев, указывают эксперты, открыл Москве другую возможность — транспортировать свои киловатты. И пойти они могут к подконтрольному Кремлю Приднестровью — государству, которое не признает мир.

"Сегодня" разбирались, кто, как утверждают эксперты, подыгрывает России и какими будут последствия этого.

Приднестровская Молдавская Республика – непризнанное государство. Как и так называемые "ЛНР" и "ДНР". В Приднестровье, подчеркивают политологи, действуют кремлевские законы, второй флаг — триколор. Но вскоре здесь может засиять свет из Украины – прогнозируют эксперты.

"Нашу электросистему будут просто использовать для транзита российской электроэнергии в Приднестровье. Тем самым мы поддерживаем Российскую Федерацию в сепаратистском вопросе Молдавской Республики", – заявляет президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец.

Политические и репутационные последствия – очевидны, сходятся во мнении аналитики, считая, что экономически Украина также проигрывает. Ведь продавать будет не свои киловатты, которые дороже, а – кремлевские, которые дешевле. Они у нас появились месяц назад благодаря, подчеркивают эксперты, так называемой "правке Геруса" – главы парламентского энергетического комитета.

"Действительно, с 1 октября, не государство, не государственные предприятия, а некоторые предприятия-потребители, которые не смогли здесь на бирже купить электроэнергию, начали искать ее за границей – в России, Беларуси, там, где можно купить", – сказал глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

После изменений Геруса, объясняют специалисты, купить и обменяться светом можно по двусторонним контрактам со странами, которые не принадлежат к Европейскому энергосообществу. Это, в частности, Россия, Беларусь и Молдова.

"Открытие импорта электроэнергии из России в первую очередь было направлено для реализации бизнес-интересов компаний, которые имеют отношение к Игорю Коломойскому. И второй фактор – таким образом РФ достигает своей цели обеспечить Приднестровье, Молдовскую ГРЭС єнергоресурсом, в данном случае электроэнергией, если не газом, в случае прекращения транзита газа. Помогает в этом Российской Федерации комитет ВР по вопросам энергетики, который возглавляет Андрей Герус", – говорит член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Кремль пугает то, рассказывают эксперты, что уже через два месяца, когда заканчивается контракт на транзит российского газа по территории Украины, подконтрольная ему Молдовская электростанция в Приднестровье, работающая на газе, может остаться без топлива. Без света и тепла рискуют остаться люди, которым обещали русский мир, подчеркивают наблюдатели, и это стало ахиллесовой пятой России на газовых переговорах с Украиной. Но сейчас получилось так, что России, констатируют наблюдатели, больше не за что волноваться: не газ, так — свет.

"Наши руководители НАК "Нафтогаз" объявили, что они ожидают нулевой транзит с 1 января. Я Вам гарантирую, что в этой ситуации этот импорт российской электроэнергии – это прямой путь для того, чтобы, если не будет газа на этой станции тепловой, они могли покупать импортную электроэнергию из России", – объясняет народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

О том, что страна-агрессор прямо сейчас захватывает украинский энергорынок, говорит и лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

"В ночь с 4 на 5 ноября был рекордный импорт электроэнергии в объединенную энергосистему Украины из Беларуси и России – 1216 МВт. Пролоббирован Герусом импорт электроэнергии ведет к коллапсу украинской энергосистемы в пользу России. Действия Геруса – предательство национальных интересов Украины, государственная измена, которая должна быть немедленно расследована!", – заявил лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

Политики и эксперты уже просят СБУ и СНБО вмешаться, и запретить импорт российской электроэнергии. Чтобы еще больше не ослаблять позиций Украины на переговорах по санкциям против России, деоккупации Донбасса и возвращения Крыма.

Напомним, импорт электроэнергии из России в Объединенную энергосистему (ОЭС) Украины в начале ноября увеличился в три раза по сравнению с среднесуточным показателем за октябрь – до 12 млн кВт⋅ч в сутки, несмотря на недавнее заявление председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрея Геруса о том, что импортные поставки из России в конце октября – начале ноября стали убыточными.

Как известно, импорт электроэнергии из России начался с начала октября. Поставки по двусторонним договорам стали возможными после внесения изменений в закон "О рынке электроэнергии" (18 сентября 2019 года), по инициативе председателя профильного парламентского комитета Андрея Геруса.

Расширение торговли со страной-агрессором было раскритиковано рядом депутатов и СМИ, после этого 16 октября парламентский комитет по вопросам энергетики и ЖКХ одобрил законопроект №2236-2, которым предлагается исключить возможность импорта электроэнергии из России для продажи на рынке двусторонних договоров, однако такую ​​возможность предлагается оставить для поставок из Беларуси.

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