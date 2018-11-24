Политическое давление и экономический ущерб: Эстония осудила действия РФ на Азове

Вчера, 19:06

Глава эстонского МИД заявил, что ситуация нуждается в усиленном международном внимании

Фото: facebook.com/tof.press
Фото: facebook.com/tof.press

Действия России в Азовском море направлены на оказание политического давления на Украину и нанесение ей экономического ущерба, заявил министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер.

"Целью России (в Азовском море – Ред.) является оказание политического давления на Украину и нанесение ей экономического ущерба. Кроме того, ситуация влияет и на суда государств Европейского союза или передвигающиеся под флагами государств ЕС. Россия также ввела в Азовское море военные корабли, нанося Украине еще большую угрозу безопасности", – сказал Миксер.

Эстонский дипломат выразил мнение о том, что ситуация нуждается в усиленном международном внимании. Он также заявил, что Эстония призывает РФ прекратить деятельность, направленную "на поиск конфликтов и уважать международное право".

Миксер заявил также, что Эстония поддерживает территориальную целостность Украины.

"Мы поддерживаем дополнительные санкции ЕС в отношении организаторов прошедших 11 ноября нелегальных выборов (в отдельных районах Донецкой и Луганской областей – Ред.) и избранных на них руководителей", – сказал глава МИД Эстонии.

Кроме того, Миксер призвал Украину обращать больше внимания на кибербезопасность в связи с предстоящими в стране выборами.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Россия должна исправить свое поведение в акватории Азовского моря
Россия, Эстония, азовское море, Украина

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Источник:

Интерфакс-Украина

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