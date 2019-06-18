Политзаключенный Кольченко поел украинского борща и крымских фруктов в российской колонии
Александр чувствует себя нормально, на здоровье не жалуется, но очень похудел
Мать крымского политзаключенного Александра Кольченко Лариса в российской колонии в Челябинской области кормила сына крымскими фруктами и украинским борщом.
Об этом пишет Крым.Реалии.
"Хотелось ему разных вкусностей привезти. Привезла ему фруктов, из Крыма кое-что из продуктов, крымского лука. Он также сало просил. Вообще он очень соскучился по домашней еде. Готовила украинский борщ", – сообщила Лариса.
По словам матери, Александр чувствует себя нормально, на здоровье не жалуется, но очень похудел. Она также рассказала, что помимо общего распорядка в колонии Александр успевает заниматься самообразованием, читает книги по психологии и социологии.
"Он ходит в библиотеку в колонии, но в основном книги мы заказываем по интернет-магазинам. Там, конечно, проблема, туда их доставить, но последний раз мы передавали через правозащитников челябинских, потому что с посылкой не получилось, бандеролью их переслать", – рассказала Лариса.
Напомним, что ранее Александр Кольченко оказался в штрафном изоляторе за "несоблюдение формы одежды".
Кроме того, как мы писали, мать Александра Кольченко в конце июля впервые в 2018 году смогла навестить сына в российской колонии.
Напомним, в июне тюремщики рассказали о состоянии здоровья украинца Кольченко. Как сообщили в пресс-бюро управления ФСИН по Челябинской области, после окончания голодовки Кольченко прошел общеклиническое обследование.
Также узник Кремля попросил о встрече с украинским омбудсменом. Он написал заявления на имя начальника колонии о встрече с консулом Украины в Екатеринбурге и уполномоченной по правам человека Людмилой Денисовой.
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