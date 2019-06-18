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Политзаключенный Кольченко поел украинского борща и крымских фруктов в российской колонии

18 июня, 23:41

Александр чувствует себя нормально, на здоровье не жалуется, но очень похудел

Фото: humanrights.org.ua.
Фото: humanrights.org.ua..

Мать крымского политзаключенного Александра Кольченко Лариса в российской колонии в Челябинской области кормила сына крымскими фруктами и украинским борщом.

Об этом пишет Крым.Реалии.

"Хотелось ему разных вкусностей привезти. Привезла ему фруктов, из Крыма кое-что из продуктов, крымского лука. Он также сало просил. Вообще он очень соскучился по домашней еде. Готовила украинский борщ", – сообщила Лариса.

По словам матери, Александр чувствует себя нормально, на здоровье не жалуется, но очень похудел. Она также рассказала, что помимо общего распорядка в колонии Александр успевает заниматься самообразованием, читает книги по психологии и социологии.

"Он ходит в библиотеку в колонии, но в основном книги мы заказываем по интернет-магазинам. Там, конечно, проблема, туда их доставить, но последний раз мы передавали через правозащитников челябинских, потому что с посылкой не получилось, бандеролью их переслать", – рассказала Лариса.

Напомним, что ранее Александр Кольченко оказался в штрафном изоляторе за "несоблюдение формы одежды".

Кроме того, как мы писали, мать Александра Кольченко в конце июля впервые в 2018 году смогла навестить сына в российской колонии.

Напомним, в июне тюремщики рассказали о состоянии здоровья украинца Кольченко. Как сообщили в пресс-бюро управления ФСИН по Челябинской области, после окончания голодовки Кольченко прошел общеклиническое обследование.

Также узник Кремля попросил о встрече с украинским омбудсменом. Он написал заявления на имя начальника колонии о встрече с консулом Украины в Екатеринбурге и уполномоченной по правам человека Людмилой Денисовой.

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Тег Россия, Крым, колония, мать, Украина, кольченко, политзаключенный

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Источник:

Крым.Реалии

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