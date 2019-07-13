Бывший узник Кремля Литвинов вышел на свободу
Президент Владимир Зеленский помиловал украинского политзаключенного
Украинец Сергей Литвинов, которого в России незаконно приговорили к тюремному заключению и передали Украине для отбывания наказания, освобожден из Диканевской исправительной колонии №12 в Харьковской области. Об этом в Facebook сообщил заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов.
"Сергей Литвинов освобожден из Диканевской колонии", - написал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский помиловал украинского политзаключенного Сергея Литвинова.
Напомним, что Россия обвиняла Литвинова в совершении в составе батальона "Днепр" убийств нескольких мирных жителей на территории Станично-Луганского района Украины и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов ведения войны. Когда это не удалось подтвердить, Литвинов потребовал от российской прокуратуры извинений за незаконное уголовное преследование.
Кроме этого, Литвинову инкриминировали разбойное нападение – якобы летом 2014 года он напал с автоматом Калашникова на россиянина, угнал у него два автомобиля и причинил телесные повреждения. За это украинца приговорили в России к 8,5 годам колонии строгого режима.
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