Политзаключенный Приходько в Крыму нуждается в срочной медпомощи – Денисова

Проукраинскому активисту Олегу Приходько, которого недавно незаконно задержали оккупанты в Крыму, требуется медицинская помощь. Об этом в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
По ее словам, у Приходько обнаружены заболевания желудочно-кишечного тракта.
"Нарушены права крымского активиста Олега Приходько. Согласно полученной информации, Олег Приходько имеет заболевания желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы. Его родные передали необходимые для лечения медикаменты и очки. Но сотрудники пенитенциарного учреждения не выдают эту передачу", - написала Денисова.
Она просит российского омбудсмена Татьяну Москалькову принять безотлагательные меры для восстановления прав гражданина Украины и помочь ему получить необходимые лекарств.
Ранее сообщалось, что Олегу Приходько не отдают медикаменты, переданные его родственниками в СИЗО Симферополя.
Если Приходько не получит свои лекарства, защита намерена обжаловать такие действия руководства СИЗО.
Напомним, за последние полгода в оккупированном Крыму число политических заключенных увеличилась вдвое. Активистов сажают в российские тюрьмы только за их национальную идентичность и гражданскую позицию.
Кроме этого, ранее Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону вынес приговор фигурантам так называемого дела "Хизб ут-Тахрир" Ремзи Меметову, Руслану Абильтарову, Энверу Мамутову и Зеври Абсеитову.
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