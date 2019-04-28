Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

"Поливальный понедельник" омоет Украину дождями: синоптик предупредила о похолодании

28 апреля, 16:49

В большинстве регионов Украины 29 апреля будет ветрено, дождливо и прохладно

Фото: AFP

На понедельник, следующий за праздником Пасхи, синоптики ожидают похолодания и дождей в большинстве областей Украины. Об этом в своем Facebook написала метеоролог Наталья Диденко.

"В понедельник, 29 апреля, дожди, местами с грозами, пройдут в большинстве областей Украины. Разве что в южной части удержится сухая погода", – сообщила она.

Кроме того, Диденко предупредила и о похолодании на севере, западе и в большинстве восточных регионов – там ожидается 10-15 градусов тепла.

"Ревностные любители "поливального понедельника" – хорошенько подумайте! Может, лучше отдайте ваш энтузиазм дождю и тучам", – предложила синоптик, обращаясь к любителям народных традиций, которые поливают незамужних девушек на следующий после Пасхи день.

На юге и в большинстве центральных областей погода останется теплой – 18-25 градусов тепла.

"Киевляне! На окружающую пасхальную красоту цветов, деревьев, кустов и юной свежей травки завтра можно будет любоваться. Но скорее из окон домов или автомобилей. Потому что в понедельник в столице будет идти дождь, будет серьезный ветер и похолодает до 11-14 градусов", – предупредила Диденко.

На следующий день, 30 апреля, дожди утихнут, а местами небо прояснится от туч, но тепло не вернется.

"1 мая холодная погода в Киеве удержится, а дожди польют с новой силой. К нам придет циклон. Потому тщательно, разумно и согласно прогнозу планируйте нюхание цветов в парках, беготню с сачком за бабочками на природе, акробатические этюды на огородах, размер аптечки в сумке и гардеробные нюансы. Словом, не мерзните, не мокните, доверяйте прогнозам погоды, людям и себе", – с юмором резюмировала синоптик.

Напомним, ранее заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать существенного потепления во второй половине апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег погода, ветер, похолодание, прогноз погоды, дожди, грозы

Вы сейчас просматриваете новость " "Поливальный понедельник" омоет Украину дождями: синоптик предупредила о похолодании". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФОТОФАКТ. Снег на Пасху: уникальный вид Карпат

Сегодня, 11:27

Снег выпал на горе Поп-Иван Черногорский

Шашлык под дождем: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:16

В понедельник, 29 апреля грозы ожидаются по всей Украине, кроме Херсонской области и Крыма

Евросоюз меняет визовые правила: что важно знать

Вывезти ребенка из Украины теперь можно без согласия родителя

Гордон на "Россия 1": Я бы назвал Путина одним словом

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Топалов показал ползающего сына от Тодоренко

Патологический лжец: Киселев у Дудя показал себя во всей красе

Почему все время хочется спать? 20 причин сонливости

5 важных советов как научиться откладывать деньги правильно

Зеленский показал своих людей

Украина — беднейшая страна в Европе — эксперты

9 красивейших стран Европы, в которых пока мало туристов

15 самых жутких и странных существ на планете

НБУ снизил учетную ставку: далеко ли до расцвета экономики

Сегодня, 07:51

Эксперты считают, что это "демонстрация намерений", а в перспективе ставка должна снизиться вдвое

Индекс шашлыка: как подорожали в Украине мясо, овощи и хлеб

Сегодня, 07:00

Майский пикник за год подорожал из-за лука, хлеба и зелени

Что планирует изменить в экономике команда Зеленского: интервью с Данилом Гетманцевым

26 апреля, 07:51

"Мы не можем обещать, что город-сад расцветет завтра. Всем нам – от президента до рабочего – придется много и тяжело поработать", говорит наш собеседник

Есть ли жизнь после Банковой: о политическом будущем Петра Порошенко

26 апреля, 07:38

Глава государства пообещал не сдаваться и побеждать на парламентских выборах

Внезапно умерла известная российская актриса, вдова Евстигнеева

Скачки, дождь и откровенные наряды девушек

Десять самых опасных продуктов для вашего желудка