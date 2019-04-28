"Поливальный понедельник" омоет Украину дождями: синоптик предупредила о похолодании

В большинстве регионов Украины 29 апреля будет ветрено, дождливо и прохладно

Фото: AFP

На понедельник, следующий за праздником Пасхи, синоптики ожидают похолодания и дождей в большинстве областей Украины. Об этом в своем Facebook написала метеоролог Наталья Диденко.

"В понедельник, 29 апреля, дожди, местами с грозами, пройдут в большинстве областей Украины. Разве что в южной части удержится сухая погода", – сообщила она.

Кроме того, Диденко предупредила и о похолодании на севере, западе и в большинстве восточных регионов – там ожидается 10-15 градусов тепла.

"Ревностные любители "поливального понедельника" – хорошенько подумайте! Может, лучше отдайте ваш энтузиазм дождю и тучам", – предложила синоптик, обращаясь к любителям народных традиций, которые поливают незамужних девушек на следующий после Пасхи день.

На юге и в большинстве центральных областей погода останется теплой – 18-25 градусов тепла.

"Киевляне! На окружающую пасхальную красоту цветов, деревьев, кустов и юной свежей травки завтра можно будет любоваться. Но скорее из окон домов или автомобилей. Потому что в понедельник в столице будет идти дождь, будет серьезный ветер и похолодает до 11-14 градусов", – предупредила Диденко.

На следующий день, 30 апреля, дожди утихнут, а местами небо прояснится от туч, но тепло не вернется.

"1 мая холодная погода в Киеве удержится, а дожди польют с новой силой. К нам придет циклон. Потому тщательно, разумно и согласно прогнозу планируйте нюхание цветов в парках, беготню с сачком за бабочками на природе, акробатические этюды на огородах, размер аптечки в сумке и гардеробные нюансы. Словом, не мерзните, не мокните, доверяйте прогнозам погоды, людям и себе", – с юмором резюмировала синоптик.

Напомним, ранее заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать существенного потепления во второй половине апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.

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