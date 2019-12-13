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Полковника ВСУ отстранили от службы за слова о реинтеграции с россиянами

13 декабря, 17:29

Военная служба правопорядка проводит служебное расследование относительно Наздрачева

Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

Глава Генштаба Вооруженных сил Руслан Хомчак поручил Военной службе правопорядка провести служебное расследование касательно высказываний начальника Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ полковника Алексея Ноздрачева относительно реинтеграции с российскими военными. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ВСП.

"На время проведения служебного расследования начальник управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины полковник Алексей Ноздрачев отстранен от выполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

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Ранее Алексей Ноздрачев извинился за скандальное высказывание. Соответствующее заявление он опубликовал в Facebook.

Видео: Сегодня

Как сообщали новости "Сегодня", отвечая на вопрос журналиста о том, существует ли площадка для решения вопросов коммуникации с оккупированными территориями и ветеранами, Ноздрачев заявил о готовности украинской армии к реинтеграции с российской армией. Он считает, что военные Украины и России могут найти общий язык после окончания войны.

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ВСУ Руслан Хомчак Алексей Ноздрачев

Источник: Сегодня

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