Полный провал по Украине: в России уволен начальник разведцентра

Петр Каменщиков / Фото: СБУ

Пока в Украине продолжают задерживать агентов ФСБ, российское командование уволило начальника 316 разведывательного центра Генштаба РФ капитана 1-го ранга Петра Каменщикова за провал работы по Украине. Об этом сообщила пресс-служба СБУ, которая разоблачила планы российского разведчика.

316 Центр российской военной разведки дислоцируется в Новороссийске Краснодарского края. Его сотрудники принимали непосредственное участие в аннексии Россией Крыма в 2014 году и специализируются на проведении разведывательно-подрывной деятельности против Украины, в том числе обеспечивают разведывательной информацией оккупационные российские подразделения на востоке Украины.

Контрразведчики СБУ установили, что Каменщиков возглавлял разведывательное подразделение с 2012 года и организовал системную работу по вербовке украинских граждан. Они пополняли агентурные сети для сбора разноплановой разведывательной информации, а также входили в агентурно-боевые группы для подготовки и проведения диверсионных акций на территории Украины.

Реклама

Читайте также: В Киеве российского шпиона приговорили к девяти годам тюрьмы

Однако как удалось установить СБУ, Каменщикова, несмотря на значительный авторитет и положительные рекомендации руководства, за очевидный провал уволили с занимаемой должности.

Теперь украинская сторона решает вопрос о привлечении российского офицера и других сотрудников центра к уголовной ответственности по ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины. Сейчас одному из кураторов украинского направления 316 РЦ ГУ ГШ ВС РФ капитану 3-го ранга Алексею Аненко СБУ уже направила пакет документов с подозрением о совершении этого преступления. Получения им подозрения подтверждено международным почтовым сервисом.

Как сообщали новости "Сегодня", в СБУ сообщали о попытках вербовки украинцев в Крыму. Украинская контрразведка установила чекиста оккупантов, который является сторонником сталинских времен и не чурается грязных методов работы на оккупированном полуострове.

Ранее бывший узник Кремля, журналист Роман Сущенко рассказывал о попытках ФСБ завербовать его. Подробней смотрите на видео:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама