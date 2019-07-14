Половина украинцев не понимает, что происходит в украинской политике: результаты социального исследования

Вторая половина очень интересуется политикой. Эксперты считают, что это плохо Мария Пирогова

Политика и граждане. Активнее всех за политическими процессами в стране следят люди предпенсионного возраста. Фото: AFP

События последних лет заставили даже самых аполитичных граждан следить за выборами в Верховную Раду и государственной деятельности — сегодня политикой интересуются больше половины украинцев. Такой вывод сделала компания R&B Group, которая в мае этого года пообщалась с 2001 совершеннолетним гражданином по всей стране, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. С чем связан такой пристальный интерес и насколько компетентен в политпроцессах народ, выяснили журналисты "Сегодня".

Следят без участия

По данным социологов, внимательно следят за политикой 52% опрошенных, 43% эта сфера неинтересна, а еще 5% не определились с ответом. Больше всего за политическими событиями следят люди старше 50 лет. Молодежь младше 30 лет остается аполитичной. Наиболее политические вопросы занимают жителей Востока (62%), меньше всего — тех, кто живет в центральных областях (44%).

При этом такие результаты опроса вовсе не означают, что народ горит желанием участвовать в политжизни страны: этим занимались всего 6% опрошенных, и то их участие чаще всего сводилось к работе на политика.

"Эксперты" — на юге

В целом украинцы считают, что ориентируются в политике: примерно каждому пятому (22%) легко понять происходящее, а почти половина (42%) заявили, что по части вопросов им достаточно просто составить собственное мнение, но по части — трудно. Еще 36% не стали бы полагаться на свою точку зрения. Самые "сведущие" живут в южных регионах (28%), а меньше всего таких в Центре и на Востоке (по 18%).

Также на трудности в понимании государственных нюансов влияет уровень образования: среди тех, кто не окончил школу, таких половина, а среди студентов и уже окончивших вуз — только 33%.

В то же время за последние месяцы, пришедшиеся на активную фазу президентских выборов, политические реалии приводили в недоумение даже самых экспертных украинцев. Так, почти половина опрошенных (47%) признались, что порой они вообще не понимали, что происходит в нашей стране. При этом 42% респондентов все же заявили, что с ними такого не случалось. Женщины чуть чаще, чем мужчины, терялись в ситуации (50% против 43%). Также меньше всех сомневался в происходящем Центр (40%), а больше всех — Запад (53%).

Эксперты: "Интерес связан с кризисом"

По мнению политолога Руслана Бортника, результаты опроса говорят о крайней заполитизированности нашего общества:

"Во многих западных странах, даже там, где возникают очень острые вопросы, уровень интереса к политике редко превышает 30%".

Он подчеркивает, что стойкое внимание к сфере характерно для недемократичных стран или тех, которые находятся на этапе перехода: например, в Африке и Латинской Америке.

Исследования считают, что такой уровень интереса к политике у народа не в последнюю очередь продиктован событиями в стране.

"Этот год войдет в историю Украины как один из наиболее насыщенных в плане политической жизни: сразу и президентскую и парламентскую избирательные кампании в один год до этого страна переживала лишь дважды — в 1994 и 2014 годах", — поясняют социологи.

Впрочем, не только насыщенность повестки повлияла на народное любопытство.

"Политизация общества — всегда плохо. Она — маркер того, что в существующей обстановке люди не уверены в завтрашнем дне, переживают и чувствуют себя беспокойно", — говорит политолог Тарас Березовец.

Если в стране все хорошо, экономика стабильно развивается и нет других проблем, население не интересуется политикой — так, во многих западных странах даже не знают имени президента или премьера.

"Всплеск внимания к сфере всегда связан с кризисными явлениями, ростом популизма и неуверенности. В то же время наш интерес к политике стабилен, сами украинцы политизированы уже почти 40 лет — это соотносится с экономическими кризисами. Но как только ситуация стабилизируется, вовлеченность спадет", — говорит эксперт.

Бортник подчеркивает, что нужно разграничивать вовлеченность в политические процессы и гражданские.

"У нас сегодня все знают, что должен делать парламент или премьер, но мало кто принимает участие в процессах организации жизни своего дома или улицы", — заявил политолог, назвав явление маркером "политической болезненности" общества.

По его словам, при грамотном подходе такая общественная энергия могла бы быть направлена в более продуктивные сферы, например, местное управление или общественные организации.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что Зеленский обратился к украинцам по поводу телемоста с Россией. "Включите головы" – прозвучало в очередном видеобращении. Также глава государства объяснил причину "новой провокации".

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