Половина жизни в тюрьме: история пожизненно заключенного

Адвокат говорит, что шанс на освобождение у Трубицына есть

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Строит реабилитационный центр для бывших заключенных, помогает армии и издает тюремную христианскую газету. Но все равно – получает отказ в помиловании. Игорь Трубицын – единственный "пожизненник", который имеет положительную характеристику от руководства Винницкой колонии, где отбывает наказание. За решеткой – уже 25 лет – за двойное убийство. Он надеялся на этой неделе выйти на свободу. Но судья вернул дело на рассмотрение в суд первой инстанции.

Его ведут на суд в наручниках несколько конвоиров сразу – тяжкие преступления срока давности не имеют. Игорь Трубицын четверть века в колонии – отбывает пожизненное. В шальные девяностые застрелил двух конкурентов по бизнесу.

"Это невыносимая пытка. Я все эти годы живу вот с постоянным чувством вины", – признается мужчина.

Он заметно нервничает и в который раз просит прощения за содеянное. Надеется: суд примет это во внимание и навсегда откроет ему дверь тюремной камеры.

В тюрьме Трубицын поверил в Бога, принимал у себя американских миссионеров. Стал волонтером – собирает пожертвования для украинской армии. И редактирует газету для заключенных.

"Под моим руководством создается реабилитационный центр в Житомирской области для бывших заключенных", – рассказывает он.

Пожизненный срок – вряд ли отменят маньяку или серийному убийце. Их обычно отправляют в колонии навсегда.

Остаток жизни проведут за решеткой более полутора тысяч осужденных пожизненно. Они могут обратиться к президенту за помилованием. Однако его за время независимости получили только двое. Другой путь – добиться освобождения через суд, оспаривая приговор. И это удалось только двум осужденным – весной этого года с них сняли наручники прямо в зале суда. Такие случаи дают надежду на освобождение другим пожизненно осужденным украинском.

Появилась надежда и у Трубицына. Теперь он будет писать президенту Зеленскому и приобщит положительную характеристику от руководства колонии. Там Трубицына считают единственным "пожизненником", кто действительно исправился.

Но судьи не уверены – дело Трубицына вернули органам первой инстанции. 60-летнего заключенного ждет еще несколько лет судебных тяжб. Впрочем, его адвокат говорит: шанс, что в следующий раз Трубицына таки освободят, – есть.

Между тем, в Украине предлагают отменить пожизненное заключение для женщин. Ранее в Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект, сейчас документ рассматривается в комитетах парламента. Главный аргумент такого смелого новшества приводится в пояснительной записке законопроекта — сокращение затрат на содержание таких заключенных и гуманизация уголовной ответственности. Кроме того, автор документа заявляет, что сейчас в Украине пожизненное наказание отбывают всего лишь 23 женщины и их количество не растет (всего пожизненников в стране — более 1,5 тыс.)

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