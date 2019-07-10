Половину Украины накроют холодные дожди: синоптики уточнили прогноз погоды

10 июля погода разделит Украину на две части – дожди с прохладой и солнце с температурой до +25

Фото: Сегодня

Сегодня на половине территории Украины продолжатся холодные дожди с грозами, а температура воздуха будет от 18 до 25 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, прохладней всего 10 июля будет на западе страны, где синоптики обещают "всего" 17-20 градусов, а также везде дожди с грозами.

На севере и в центре страны дожди почти везде, за исключением Кировоградской и Полтавской областей. В Киеве также будет мокро. Температура воздуха 19-21 градус.

В восточных областях будет сухо и переменная облачность с температурой в 22-24 градуса. Теплее всего на юге, где столбик термометра поднимется до +25 и почти везде без осадков. Дожди ожидается только в Крыму.

Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Винницкой, Черкасской, большинстве районов восточных, Запорожской, Одесской, Полтавской, Хмельницкой и Ровенской областей.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях непогода в Украине обесточила более 130 населенных пунктов. Больше всего досталось Киевской области – 64 населенных пункта были без электричества. Далее Закарпатская – 26, Сумская – 16, Тернопольская – 12, Житомирская – 8, Кировоградская – 5, Днепропетровская – 1. А тем временем непогода на Закарпатье сносила крыши и ломала деревья.

Средина лета, по всем параметрам, должна быть самой жаркой частью года. Но холодный циклон с севера "отменил" жару в средине июля – в ближайшие несколько дней температура воздуха еще понизится на несколько градусов. Читайте подробней о прогнозе погоды до начала следующей недели.

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