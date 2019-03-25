Половину Украины зальют дожди: где испортится погода

Несмотря на дождливую погоду в некоторых регионах страны, температура воздуха будет довольно приятной

Фото: AFP

Половину Украины зальют дожди: где испортится погода //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/881/fff/5c9881fff19a7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/881/fff/5c9881fff19a7.jpg 2019-03-25T09:25:00+02:00 Украина Несмотря на дождливую погоду в некоторых регионах страны, температура воздуха будет довольно приятной

Сегодня в нескольких областях Украины пройдут дожди – непогода зацепит часть западных, центральных и южных территорий. При этом будет умеренно тепло в районе 10 градусов тепла. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе дожди пройдут везде, кроме Волынской и Ровенской областей. Температура воздуха ожидается 8-10 тепла, на Закарпатье до +12.

В центре дождливая погода зацепит Винницкую, Черкасскую и Кировоградскую области. На остальных территориях региона сухо и до +10 градусов.

В северных и восточных областях без осадков и будет выходить солнце. Температура воздуха 9-11 тепла.

На юге дожди пройдут в Одесской и Николаевской областях. Также там будет теплее всего – синоптики обещают 10-12 градусов.

Отметим, недавно разбушевался сильный ветер во многих регионах страны. Например, в Полтаве и области сильный ветер сопровождался дождем и градом, были повалены деревья, оборваны линии электропередач и сорваны крыши. Смотрите в сюжете "Сегодня" последствия непогоды в Украине.

Как мы писали, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать прохладного конца марта и начала апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.

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