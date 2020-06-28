Половину Украины зальют дожди, возможен град: в каких областях ждать непогоды

Сегодня в Украине везде жара даже не смотря на мокрую погоду в половине регионов. Дожди ожидаются в западных, северных и частично центральных областях.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, запад страны сегодня продолжит заливать дождями с грозами. Синоптики отмечают, что местами могут быть град и шквалы 15-20 м/с. Несмотря на дождливую погоду, будет жарко – 28-30 градусов.

В центре страны дожди с грозами пройдут в Житомирской, Винницкой и Киевской областях. Также будет мокро и на севере страны. Температура воздуха в этих регионах 29-31 градус. В Киеве тоже дождь и до +31.

На востоке и юге без осадков и солнечно. В южных областях будет доходить до +32 градусов.

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Напомним, в последние дни интенсивные дожди привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях. Только в Ивано-Франковской области подтоплено более 200 населенных пунктов, разрушено 110 км автодорог и 90 мостов, погибли три человека, один пропал без вести. Всего в этих трех областях повреждено 429,7 км автодорог и 130 мостов. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами. В пострадавших населенных пунктах отсутствуют электроэнергия и водоснабжение. Потоп на западе Украины показали с высоты птичьего полета.

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