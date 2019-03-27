Полозов: Количество политзаключенных украинцев достигло почти 100 человек
В Крыму происходят репрессии и зачистки по расовому и национальному признаку, отметил адвокат
Россия своими незаконными задержаниями сделала почти 100 украинцев политзаключенными. Об этом после сегодняшних задержаний крымских татар сотрудниками ФСБ написал в Facebook адвокат Николай Полозов.
"В оккупированном Крыму происходят репрессии и зачистки по расовому и национальному признаку. Российские власти проводят последовательную политику подавления и угнетения крымских татар с самого начала оккупации, начиная с убийства Решата Аметова в марте 2014 года", – написал он.
Полозов отметил, что фабрикуя дела против крымских татар, оккупанты преследуют две задачи: запугать их и подавить любой протест против незаконных действий оккупационных властей; попытаться репрессиями радикализировать крымскотатарский народ до уровня северокавказских республик и тем самым приступить к окончательному решению крымскотатарского вопроса на территории полуострова.
"Количество украинских политзаключенных приближается к 100. Более половины из них – крымские татары", – добавил адвокат.
Напомним, сегодня в Крыму оккупанты задержали 16 крымских татар. Как сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, при задержании также российские силовики проводили обыски.
Позже стало известно, что массовые обыски и задержания в Крыму оккупанты связали с делом "Хизб ут-Тахрир". Как сообщили в ФСБ, массовые обыски были "специальной операцией", а задержанные – "рядовыми членами и главарями" запрещенной оккупантами организации.
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