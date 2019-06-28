Полозов в "Лефортово" обсудил с украинским моряком "капитуляцию" ПАСЕ

Пока моряки в российских тюрьмах ждут помощи в освобождении, Европа умиротворяет агрессора

Денис Гриценко. Фото: AFP

Пока Европа с Кремлем затевают планы, в которые входят и украинские моряки, адвокат Николай Полозов посетили в российском СИЗО "Лефортово" военнопленного украинца Дениса Гриценко. Об этом он сообщило в Facebook.

"Сегодня посетили в СИЗО "Лефортово" военнопленного украинского моряка Дениса Гриценко. Денис чувствует себя хорошо. Много читает, занимается спортом. Я передал Денису слова поддержки от всех, кому небезразлична судьба военнопленных украинских моряков", – написал он.

Полозов рассказал, что обсуждал с украинцем прошедшую сессию ПАСЕ и новую резолюцию, в которой вновь содержится призыв к властям Российской Федерации освободить украинских военных моряков.

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"Денис прекрасно понимает все сложности большой политики, однако он убежден, что только совместными усилиями можно добиться позитивного результата. Денис благодарен всем, кому небезразлична судьба военнопленных моряков, кто борется за их освобождение. Как и остальные моряки, Денис Гриценко надеется на скорейшее возвращение домой. Он верит, что его народ, его страна и все мировое сообщество делают все возможное для этого", – подчеркнул адвокат.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях стало известно, что украинские корабли исчезли из порта Керчи, где они базировались после захвата Россией. Корабли переместили в неизвестном направлении.

В то же время 25 июня истек срок, который был дан России Международным трибуналом по морскому праву для освобождения украинцев. Более того, в Кремле заявили, что не собирается выполнять требования Морского трибунала по морякам.

Смотрите в сюжете сайта "Сегодня" историю о моряке Денисе Гриценко:





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