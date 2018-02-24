Польские правоохранители выдвинули первые обвинения нанимателю, который оставил украинку на остановке

Собственник польской фирмы, которой покинул работавшую на него украинку на остановке, после того, как она перенесла инсульт обвинен в нелегальном трудоустройстве, сообщило "Польское радио".

По данным пресс-секретаря Велькопольской полиции Анджейя Боровьяка, работники полиции в пятницу, 23 февраля допросили мужчину и предъявили ему обвинения в том, что он не сообщил о факте трудоустройства в Учреждение общественного страхования.

После допроса мужчина был отпущен домой.

В свою очередь представитель с Окружной инспекции труда в Познани Яцек Стшижевський отметил, что в фирме инспекторы труда проводят тщательную проверку, результаты которой станут известны в конце марта.

Напомним, пострадавшая работала на предприятии в Познани. После инсульта работодатель возил украинку по городу в течение часа, после чего оставил ее на остановке и позвонил в полицию, якобы заметив пьяного.

Когда история получила огласку мужчина выделил пострадавшей, около 800 тысяч гривен, которых должно хватить на лечение в Польше.

В прошлом месяце здесь же, в Познани, пострадала другая украинка. Елена Романенко потеряла руку, когда доставала белье с сушилки.

Как известно, в Польше насчитывается более миллиона украинцев, которые частично являются трудовыми мигрантами, а частично – уехали из страны после вторжения России.



