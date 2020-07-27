Полтавский террорист может пойти на крайности: эксперт рассказал об опасностях поимки злоумышленника

Вооруженный полтавский беглец Роман Скрыпник, который ранее держал в заложниках полицейского, а позже – начальника уголовного розыска областного управления полиции Виталия Шияна, может скрываться за пределами района, где его сейчас усиленно ищут около 500 человек. Об этом сайту "Сегодня" рассказал бывший начальник управления криминальной разведки ГУБОП МВД Украины, эксперт по вопросам безопасности Валерий Кур.

"Подозреваемый очень сильно повысил свою самооценку тем, что держал в заложниках начальника уголовного розыска. В местах лишения свободы это расценивается очень высоко", – говорит Валерий Кур.

Реклама

На вопрос о том, что необходимо предпринять правоохранителям сейчас для успешных поисков, Валерий Кур, имеющий богатый опыт в розыске опасных преступников, ответил так:

"Прежде всего, необходимо перекрыть район. Кроме того, необходимо просчитать хронометраж, то есть просчитать возможность передвижения разыскиваемого в пешем порядке и на транспорте. Сейчас, с учетом новых технологий, с учетом возможности использования беспилотников, возможны поиски с помощью этих аппаратов, с помощью приборов ночного видения. Почему беглеца не нашли до сих пор? Предполагаю, что могла произойти ошибка. В начале поисков нужно было перекрыть район войсками, а оперативные подразделения должны были начать работу по сужению территории поиска".

По словам Валерия Кура, похожий случай был в столице, на Дарнице.

"Тогда неизвестный завладел оружием, убив охранника одного из закрытых режимных предприятий. После этого расстрелял таксиста, который подвозил женщину, прострелил руку этой женщине. Дальше – завладел авто и поехал колесить по району, отстреливаясь. Например, ему показалось, что как-то странно едет хлебный фургон, он расстрелял его. Затем, также на Дарнице, его авто перевернулось, преступник вылетел из машины, залег в кустах. Позднее одним выстрелом убил сотрудника группы захвата. Моментально был организован штаб, работала скрытая оперативная группа. Мы тогда прочесали все, раскрыли множество других преступлений и в итоге нашли этого человека в одном из домов, где он отлеживался. Взяли тихо, без шума. Судя по всему, полтавский беглец отлеживаться в лесу не будет. Он мог постараться моментально выбраться из зоны предполагаемого поиска. Возможно, он имел какого-то информатора. Если вспомнить, что его подозревают в автоугонах, то такие информаторы у него могут быть. Возможно, как можно быстрее он постарается удалиться от района поисков", – говорит Валерий Кур.

По словам легендарного "опера", будучи загнанным, злоумышленник может залечь подальше от места поиска.

"Но может пойти на крайности. Например, если почувствует, что его сейчас поймают, то может умереть не один. Также может попытаться повторить взятие заложника. У него это уже в какой-то мере отработанный метод", – отметил Кур.

Как быть местным жителям

Реклама

Валерий Кур подчеркнул, что местным жителям того района, где прячется злоумышленник, не стоит принимать участия в поисках и задержании этого человека, если есть опасность, что это может навредить. Надо постараться на это время избегать возможного контакта с разыскиваемым, не передвигаться по одному.

Местные жители морально должны подготовить себя к тому, что могут встретить этого человека, поэтому вести себя нужно как на карантине. Кроме того, местным жителям категорически не рекомендую самостоятельно заниматься проверкой тех помещений, которые пустовали долгое время. Это очень важно. Кстати, не нужно прислушиваться к рекомендациям самостоятельно инспектировать такие объекты. Это задача правоохранителей. Если же он кого-то возьмет в заложники, то я советую этим людям дать ему понять, что в случае ненанесения ущерба он оказывает услугу прежде всего себе. Ведь судом это будет учтено как смягчающее обстоятельство", – резюмирует Валерий Кур.

Напомним, утром 23 июля в Полтаве на улице Остапа Вишни произошло ЧП – мужчина грозился взорвать гранату. Как рассказали в пресс-службе местной полиции, перед этим злоумышленник незаконно завладел транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина стал угрожать работникам полиции взрывом и захватил одного из них в заложники.

О том, как ищут полтавского беглеца – подробнее в сюжете.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама