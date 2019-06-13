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Полторак анонсировал поставку в ВСУ ракетного комплекса "Вильха"

13 июня, 17:31

Испытания нового вооружения завершены, и они показали впечатляющие результаты, отметил министр обороны

Фото: Минобороны Украины

После сегодняшнего испытания ракетного вооружения "Вильха", министр обороны Степан Полторак заявил, что подпишет в ближайшее время указ по поставке и ракетного комплекса, и ракет в Вооруженные силы, сообщает пресс-служба Минобороны.

По его словам, оружие, которое в ближайшее время получат украинские военные, значительно повысит боевые возможности Вооруженных сил.

"Мы завершили государственное испытание системы и реактивного боеприпаса к нему "Вильха-Р". Особенности системы и боеприпаса в том, что, во-первых, она значительно превышает тактико-технические характеристики таких типов зарубежного производства. Во-вторых, появилась возможность корректировать траекторию полета, значительно повысилась точность этого боеприпаса. Важно, что комплектующие как для системы, так и для боеприпаса – полностью украинского производства. После отработки акта и завершения рассмотрения всех аспектов испытания, я планирую в ближайшее время подписать приказ по поставке на вооружение ВСУ и комплекса, и боеприпаса", – заявил Полторак.

Также министр отметил, что до конца года планируется завершение государственных испытаний боеприпасов "Вильха-М" и крылатой ракеты "Нептун" – не только ракеты, но и в целом комплексов.

"Это очень важная задача. Мы определяем необходимые ресурсы для того, чтобы максимально обеспечить возможности нашего Киевского конструкторского бюро "Луч", – подчеркнул он.

Отметим, что "Вильха-Р" – это ракета с кассетной боевой частью. "Вильха-М" – ракета с увеличенной до 130 км дальностью пуска и обновленными системами навигации и управления, применяется более эффективное ракетное топливо, была улучшена точность наведения.

Как ранее сообщали новости "Сегоднгя", Полторак заявлял о начале Украиной серийного производства РСЗО "Вильха". По его словам, украинская армия в декабре 2018-го получила дополнительный ресурс – 4 млрд грн на закупку новых образцов военной техники

В свою очередь экс-секретарь СНБО Александр Турчинов говорил, что на ракетный комплекс "Вильха" положили глаз иностранцы. Год назад на одних из испытаний присутствовали эксперты и военные атташе из семи стран, которые выразили заинтересованность в проведении переговоров о приобретении нового мощного украинского оружия.

Также ранее мы показывали прошлые испытания "Вильхи":


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Тег ракеты, ВСУ, испытания, Полторак, Ольха, Вильха

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