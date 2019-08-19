Полторак: более 90% состава ВСУ – профессиональные военные

Степан Полторак. Фото: facebook.com/generalpoltorak

Министр обороны Украины Степан Полторак, который ранее написал заявление об отставке, заявил о существенном росте профессионализма личного состава Вооруженных сил Украины, передает Армия Inform.

"Уже удалось дойти до такого уровня, что 92% личного состава Вооруженных Сил являются профессиональными военными. А остальные – это около 20 000 – являются срочниками, которые не выполняют задач в районе ООС", – сказал министр.

По его словам, профессионализация – ключевой фактор, а с другой стороны, ее опорным элементом является изменение системы подготовки.

"А ее надо было менять кардинально, потому что, на мой взгляд, наши военные ВУЗы слишком оторваны от практики. И это не позволяет офицеру принимать правильные решения. Особенно эта "оторванность" была заметной в начале российской агрессии. К сожалению, многие преподаватели умели воевать только на картах и в основном имели теоретическую базу. И когда к такому преподавателю попадает комбриг, который прошел АТО, воевал и принимал решения на поле боя, то качество такого обучения является сомнительным", – пояснил министр.

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В связи с этим, рассказал Полторак, в Минобороны привлекают к преподаванию и подготовке опытных боевых офицеров.

"Конечно, надо было изменить и программы обучения, адаптируя к современному опыту. В том числе и во время подготовки за рубежом. Только в США сейчас обучаются более 70 наших военнослужащих", – добавил министр.

Ранее Степан Полторак подписал приказ об увеличении вознаграждений за участие в операции объединенных сил (ООС). Так, вознаграждения повышаются на 5000 гривен военнослужащим, которые находятся на линии боевого соприкосновения, и на 1000 гривен – тем, кто служит в других районах проведения ООС.

После повышения минимальное денежное обеспечение военнослужащего-контрактника, который привлечен к участию в ООС, будет составлять на первой линии – 27300 грн; в других районах проведения операции – 16800 грн. В частности:

командира взвода на первой линии – от 31000 грн, в других районах – от 20600 грн:

командира батальона на первой линии – от 35 500 грн, в других районах – от 25000 грн;

командира бригады на первой линии – от 42000 грн; в других районах – от 31500 грн.

Напомним, с 1 января украинским военным подняли зарплату, а с 1 апреля доплаты уже были повышены.

Кроме того, военные пенсионеры (около 500 тыс. человек) получили повышение пенсий в среднем на 750 грн (+25%). Средняя пенсия военных выросла до 3750 гривен.

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