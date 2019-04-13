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Полторак проверил строительство жилья для одной из лучших бригад ВСУ

Сегодня, 17:41

Государство потратит 1 млрд 300 млн грн на реконструкцию общежитий для военных, говорит министр


Сегодня министр обороны Степан Полторак проинспектировал строительство и реконструкцию трех общежитий и дома для офицеров в Конотопе Сумской области.

Все это возведено для 58-й отдельной мотопехотной бригады – одной из лучших в Сухопутных войсках. Сдавать новое жилье для военных планируют еженедельно. На это в бюджете выделено более миллиарда гривен.

"Несколько общежитий мы сдали в 18-м году, сейчас мы практически каждую неделю сдаем общежития, и спланировали 1 млрд 300 млн на этот год, для того, чтобы завершить строительство всех общежитий", – заявил Степан Полторак.

Напомним, выступая в Конотопе, глава украинского оборонного ведомства рассказал об испытания крылатой ракеты "Нептун" и напомнил, что Украина поставила на массовое производство ракеты системы залпового огня "Ольха".

Министр также рассказал, что украинские воины в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе научились воевать и активно используют отечественные вооружения, уничтожая вражескую технику и огневые точки. При этом враг уже полгода не ведет огонь из танков на передовой .

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Тег жилье, армия, ВСУ, Полторак, армия Украины

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