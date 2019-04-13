Полторак проверил строительство жилья для одной из лучших бригад ВСУ
Государство потратит 1 млрд 300 млн грн на реконструкцию общежитий для военных, говорит министр
Сегодня министр обороны Степан Полторак проинспектировал строительство и реконструкцию трех общежитий и дома для офицеров в Конотопе Сумской области.
Все это возведено для 58-й отдельной мотопехотной бригады – одной из лучших в Сухопутных войсках. Сдавать новое жилье для военных планируют еженедельно. На это в бюджете выделено более миллиарда гривен.
"Несколько общежитий мы сдали в 18-м году, сейчас мы практически каждую неделю сдаем общежития, и спланировали 1 млрд 300 млн на этот год, для того, чтобы завершить строительство всех общежитий", – заявил Степан Полторак.
Напомним, выступая в Конотопе, глава украинского оборонного ведомства рассказал об испытания крылатой ракеты "Нептун" и напомнил, что Украина поставила на массовое производство ракеты системы залпового огня "Ольха".
Министр также рассказал, что украинские воины в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе научились воевать и активно используют отечественные вооружения, уничтожая вражескую технику и огневые точки. При этом враг уже полгода не ведет огонь из танков на передовой .
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Полторак проверил строительство жилья для одной из лучших бригад ВСУ". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Проход кораблей ВМС Украины в Керченском проливе: Полторак назвал условие
Несмотря на угрозы столкновения с российскими военными, Украина не намерена отказываться от судоходства
Корабли НАТО в Одессе: Полторак сказал, что это значит для Украины
Министр назвал это демонстрацией реальной помощи Альянса Украине