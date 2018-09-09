Полторак: танковые бригады укомплектованы на 100%

В настоящее время происходит модернизация систем навигации, приборов ночного видения, а также средств связи

Все танковые бригады и механизированные подразделения Украины, где есть на вооружении танки, укомплектованы на 100%. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщила пресс-служба ведомства.

"Сегодня у нас есть возможность комплектовать корпус резерва танковых подразделений, которые готовы и в любое время могут пополнить некомплект, если он будет. А при необходимости, при принятии соответствующего решения – выполнять задачи по назначению", – сказал Полторак во время рабочей поездки в район проведения операции Объединенных сил на востоке страны.

Он также отметил, что модернизация, которая сейчас происходит, включает модернизацию систем навигации, приборов ночного видения, а также средств связи для того, чтобы эффективно выполнять поставленные задачи.

Как сообщалось, начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко по случаю Дня танкиста вспомнил о битве 500-летней давности, когда украинцы разбили московской войско.

Напомним, что украинские танкисты провели учения по отражению атаки условного противника со стороны Азовского моря.

Ранее танкисты 93-й бригады показали, как готовятся к наступлению на Донбассе. Военные сообщали, что такие упражнения необходимы для слаженности действий и сработанности экипажей, чтобы в любую минуту быть готовыми к быстрому и четкому выполнению боевой задачи. Ребята отрабатывали наступление и введение машин в бой.