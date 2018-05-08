Полторак: У России нет сил для масштабного вторжения в Украину, но есть одно "но"

Вчера, 13:36

У границ с Украиной РФ сосредоточила 900 танков, около 80 тысяч солдат и много артиллерии

Российские танки. Фото: facebook.com/mod.mil.rus
Российские танки. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

Министр обороны Степан Полторак заявил, что на сегодняшний день у России нет необходимой военной группировки, которая смогла бы провести полномасштабную агрессию против Украины, однако россияне могут собрать необходимое войско за несколько недель. Об этом он сказал в интервью одному из украинских СМИ, текст которого опубликован на сайте Минобороны.

По его словам, Россия создает у границ с Украиной условия, которые будут позволять осуществить масштабное вторжение в Украину.

"Нам с вами не стоит мечтать, что Россия отказалась от агрессивной политики в отношении Украины. РФ, кроме двух террористических "армейских корпусов", сформированных в Донецкой и Луганской областях, развернула мощную группировку на границе с Украиной. Там примерно 80 тыс. личного состава, 900 танков, более 1000 артсистем, более 400 установок залпового огня. Россия восстановила три армии, задачей которых во времена холодной войны было создавать напряженность в Европе. РФ строит мощное укрепление, которое можно использовать для начала открытой агрессии против Украины. На сегодня, по данным разведки, у России нет группировки, способной провести полномасштабную агрессию против Украины. Но созданная инфраструктура дает возможность нарастить военный ресурс в период от двух недель до двух месяцев, в основном силами Западного и Южного военных округов", – рассказал Полторак.

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Он заверил, что Украина наблюдает за действиями России и готова принимать адекватные решения на возможные угрозы.

"РФ начала вкладывать огромные средства в развитие своих вооруженных сил и поэтому имеет определенные преимущества, особенно в части ядерного, ракетного потенциала и авиации. В то же время "провисают" сухопутные войска. Мы наблюдаем за этим процессом, отслеживаем, каким путем движется Россия, какие угрозы могут возникнуть и, конечно, принимаем адекватные решения для максимального нивелирования угроз", – добавил министр.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко говорил, что Россия готова к большой войне с Украиной, но напомнил, что украинская армия является одной из самых сильных в Европе и готова в любой момент дать серьезный отпор агрессору.

В свою очередь секретарь СНБО Александр Турчинов заявлял об огромном войске РФ у границ Украины, которое готово к большой войне. По его словам, Россия развернула тысячи танков, ракетные войска и несколько армий.
Россия, Донбасс, танки, войска, вторжение, Полторак

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"Сегодня"

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