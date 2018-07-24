Полторак устроил встряску в ВСУ: наказаны пять офицеров

Действия военных министр расценил как предательство интересов армии во время действия особого периода

Министр обороны Степан Полторак наложил дисциплинарные наказания на пятерых офицеров тыла Вооруженных сил Украины из 46-го Объединенного центра обеспечения в Одессе, которые подозреваются в причастности к краже военного имущества. Такое заявление он сделал для СМИ.

"Небрежное отношение руководства должностных лиц тыла ВСУ расцениваю как предательство интересов ВСУ во время действия особого периода", – сказал он.

Полторак принял решение и выдал соответствующий указ о наложении дисциплинарных взысканий на виновных должностных лиц.

Начальник 46-го Объединенного центра обеспечения (ОЦО) полковник Король Евгений Сергеевич лишается воинского звания. При этом он лишается всех званий офицерского состава, права на выходное пособие, права на пенсионное обеспечение военнослужащих, права пользоваться медицинскими учреждениями Министерства обороны.

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Такое же наказание и для начальника склада горючего и смазочных материалов 46-го ОЦО подполковника Мосунова Андрея Анатольевича.

Старший офицер Центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами тыла ВСУ подполковник Изварин Дмитрий Сергеевич освобожден от военной службы по служебному несоответствию. При этом он будет лишен права на получение выходного пособия при увольнении и права состоять на квартирном учете для получения жилья.

Начальник отдела хранения горючего и горюче-смазочных материалов на складе 46-го ОЦО майор Ляляев Александр Анатольевич понижен в должности. Он будет назначен на низшую должность в другой воинской части. Такое же наказание и для начальника Центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами тыла ВСУ полковника Кубаля Руслана Владимировича.

"Считаю недопустимым такое отношение к служебным обязанностям офицеров, которые должны были обеспечивать и контролировать состояние дел в вышеупомянутом подразделении, а не создавать предпосылки для кражи имущества армии. Все результаты проверок переданы мной военному прокурору для принятия соответствующих правовых решений и дальнейшего привлечения к ответственности виновных должностных лиц", – заявил Полторак.

Напомним, в начале июля Полторак уже выгонял со службы крупного тыловика из Одессы. Он уволил со службы начальника квартирно-эксплуатационного отдела Южного территориального коммунально-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины Александра Шило в связи со служебным несоответствием.

Также в июне мы писали о том, как подполковник ВСУ погорел на взятке. Сотрудники военной контрразведки зафиксировали преступление, и теперь офицеру грозит до восьми лет тюрьмы. Оказалось, что к получению взятки военным была привлечена жена – именно ей передавались средства по месту жительства в Запорожье.