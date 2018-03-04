Полторак: В 2014 году воевать готовы были 5-6 тысяч человек

Сегодня, 08:23

Глава Минобороны сравнил катастрофическую ситуацию в ВСУ в начале войны, и как дела обстоят сейчас

ВСУ. Фото: архив
ВСУ. Фото: архив

Министр обороны Степан Полторак рассказал о возможностях и численности украинской армии в 2014 и 2017 годах. Об этом он говорил в интервью для представителей СМИ, передает пресс-служба оборонного ведомства.

"Если сравнить Вооруженные силы в 2014 и 2017 годах, это совершенно разные Вооруженные силы. Если взять финансовый ресурс, который был в тех годах, то в абсолютных цифрах является увеличение. Однако, если взять по финансовым возможностям, то он не очень отличается. Подчеркну, когда мы доказали, что можно при правильном принятии решений по закупкам, отмечу, при прозрачных закупках, достичь результат, то при том же ресурсе мы сделали в сотни раз больше, чем в 2014 году", – сообщил министр.

Он отметил, что если сравнить бюджет 2014 года, когда началась война, то бюджет 2017 был увеличен втрое. Однако, в то же время численность вооруженных сил в 2014 году составляла 150 000 человек, а в 2017 году – уже 255 000.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"В 2014 году у нас не было во что одеть людей, отсутствовали запасные части для техники, не было нужных боеприпасов, системы подготовки, воины и летчики были неподготовленные. В общем, была катастрофическая ситуация и готовых к ведению боевых действий было 5-6 тысяч человек. Но мы смогли безотлагательно решить эти вопросы, и более того – достичь определенных достижений в повышении обеспечения", – рассказал Полторак.

Также министр озвучил ситуацию с контрактниками в ВСУ.

"В 2017 году произошло так, что мы перешли на контрактную армию, в зоне АТО воюют только контрактники. Мы только в 16-17 году по контракту набрали 110 000 человек. Мы обеспечили основным вооружением и техникой все ВСУ и начали формировать корпус резерва. Танковые, артиллерийские бригады, те которые готовы, заправленные и они уже готовы выполнять задачи при осложненных ситуациях. Мы подготовили резерв более 150 000 человек, которые имеют опыт ведения боевых действий", – подчеркнул он.

Ранее Степан Полторак заявил, что Украина имеет возможности по разработке и принятию на вооружение новых современных видов оружия и техники, что позволит существенно повлиять на ситуацию на Донбассе.

Ранее директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Сгурец рассказывал, какое новое вооружение получат ВСУ в 2018 году. Украинское войско намерены усилить по многим направлениям, в том числе мощными ракетными и противотанковыми комплексами.
армия, ВСУ, вооружение, Полторак

Вы сейчас просматриваете новость "Полторак: В 2014 году воевать готовы были 5-6 тысяч человек". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Степан Полторак. Фото: flickr.com/Минобороны

Полторак раскрыл детали оборонного заказа и вооружения армии

Вчера, 18:21

По мнению министра, оборонно-промышленный комплекс значительно повысил уровень эффективности

Украина

Степан Полторак. Фото: Минобороны

Полторак: В истории такого не было, чтобы оккупант был одновременно и миротворцем

Вчера, 16:09

Министр объяснил, где должна находиться миссия ООН на Донбассе, и назвал условие для ее введения
Загрузка...

Украина

Донбасс. Фото: AFP

Полторак: Россия ищет путь, как заморозить конфликт на Донбассе

Вчера, 14:52

Министр обвинил Кремль в невыполнении Минских соглашений на протяжении четырех лет войны

Политика

Степан Полторак. Фото: архив "Сегодня"

Поставки Javelin Украине знаменуют новый этап взаимодействия с США - Полторак

2 Марта, 21:06

Министр обороны сообщил о начале отбора персонала и определении безопасных мест хранения противотанковых ракетных комплексов в Украине  
Загрузка...