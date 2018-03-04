Полторак: В 2014 году воевать готовы были 5-6 тысяч человек

Министр обороны Степан Полторак рассказал о возможностях и численности украинской армии в 2014 и 2017 годах. Об этом он говорил в интервью для представителей СМИ, передает пресс-служба оборонного ведомства.

"Если сравнить Вооруженные силы в 2014 и 2017 годах, это совершенно разные Вооруженные силы. Если взять финансовый ресурс, который был в тех годах, то в абсолютных цифрах является увеличение. Однако, если взять по финансовым возможностям, то он не очень отличается. Подчеркну, когда мы доказали, что можно при правильном принятии решений по закупкам, отмечу, при прозрачных закупках, достичь результат, то при том же ресурсе мы сделали в сотни раз больше, чем в 2014 году", – сообщил министр.

Он отметил, что если сравнить бюджет 2014 года, когда началась война, то бюджет 2017 был увеличен втрое. Однако, в то же время численность вооруженных сил в 2014 году составляла 150 000 человек, а в 2017 году – уже 255 000.

"В 2014 году у нас не было во что одеть людей, отсутствовали запасные части для техники, не было нужных боеприпасов, системы подготовки, воины и летчики были неподготовленные. В общем, была катастрофическая ситуация и готовых к ведению боевых действий было 5-6 тысяч человек. Но мы смогли безотлагательно решить эти вопросы, и более того – достичь определенных достижений в повышении обеспечения", – рассказал Полторак.

Также министр озвучил ситуацию с контрактниками в ВСУ.

"В 2017 году произошло так, что мы перешли на контрактную армию, в зоне АТО воюют только контрактники. Мы только в 16-17 году по контракту набрали 110 000 человек. Мы обеспечили основным вооружением и техникой все ВСУ и начали формировать корпус резерва. Танковые, артиллерийские бригады, те которые готовы, заправленные и они уже готовы выполнять задачи при осложненных ситуациях. Мы подготовили резерв более 150 000 человек, которые имеют опыт ведения боевых действий", – подчеркнул он.

Ранее Степан Полторак заявил, что Украина имеет возможности по разработке и принятию на вооружение новых современных видов оружия и техники, что позволит существенно повлиять на ситуацию на Донбассе.

Ранее директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Сгурец рассказывал, какое новое вооружение получат ВСУ в 2018 году. Украинское войско намерены усилить по многим направлениям, в том числе мощными ракетными и противотанковыми комплексами.