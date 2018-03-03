Полторак: В истории такого не было, чтобы оккупант был одновременно и миротворцем

Сегодня, 16:09

Министр объяснил, где должна находиться миссия ООН на Донбассе, и назвал условие для ее введения

Степан Полторак. Фото: Минобороны
Степан Полторак. Фото: Минобороны

Министр обороны Степан Полторак считает, что миротворцы ООН должны занять всю территорию конфликта на Донбассе. Он уверен, что Россия не может войти в состав этой миссии. Об этом он рассказал в интервью для журналистов.

"Миротворческая операция должна проводиться не только на территории столкновения, но и на всей оккупированной территории. Если она будет проводиться исключительно на линии соприкосновения, то возникнут дополнительные угрозы для самой миссии. Нужно действовать на всей территории, в том числе на участке границы между Россией и Украиной, которая временно не контролируется украинскими властями", – сказал Полторак.

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Он отметил, что важным условием для введения миротворцев в Украину является вывод российских войск, боевиков и невозможность участие в миссии ООН россиян.

"Я не знаю таких примеров в мировой истории, чтобы оккупант был одновременно оккупантом и миротворцем. Россия очень четко манипулирует ситуацией, сначала создавая проблему, а затем выступая в роли миротворца", – подчеркнул министр и добавил, что введение миротворческих сил будет способствовать решению конфликта мирным путем.

Напомним, в рамках дискуссии в Гудзонском университете спецпредставитель США по Украине Курт Волкер назвал страны, которые лучше всего подойдут для отправки миротворцев на Донбасс. По словам американского дипломата, это должны быть страны с должным военным потенциалом, имеющие опыт в миротворчестве и не являющиеся членами НАТО.

Отметим, недавно президент России Владимир Путин пошел на уступку по Донбассу. Российский лидер согласился на то, чтоб Донбасс перешел под международный контроль с помощью миротворцев. Хотя ранее Москва настаивала, что миссия ООН может быть максимум в качестве охраны для наблюдателей ОБСЕ.
Россия, Донбасс, миротворцы, Полторак

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"Сегодня"

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