Полторак "засветил" свою трудовую книжку (фото)

Сегодня, 05:21

Глава Минобороны много лет отдал армии, а теперь готовится стать гражданским лицом с обычной "трудовой"

Сетпан Полторак. Фото: mil.gov.ua
Сетпан Полторак. Фото: mil.gov.ua

Министр обороны Степан Полторак показал свою трудовую книжку, в которой числиться лишь одна запись. Соответствующие фото опубликовал в Facebook советник президента Украины и помощник главы Минобороны Юрий Бирюков.

Он отметил, что Полторак почти всю жизнь отдал армии, то новая трудовая книжка почти чиста.

"Застал министра в своеобразном состоянии – Степан Полторак крутил в руках новых для себя документ. Трудовая книжка. На самом деле, у него своеобразное состояние было с начала лета, когда он принял решение про увольнение с военной службы. Какие-то юристы и эксперты говорили о том, что там можно это обойти, кто-то ссылался на двусмысленность трактовок. Мне сложно оценить внутренние психологические процессы у человека, который реально всю свою сознательную жизнь был в погонах. Но решение было принято. Теперь он изучает трудовую книжку, которая практически вся девственно чиста", – написал Бирюков.

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Сам министр уже сменил фото в своем профиле на Facebook: ранее он там был в военном кителе, а теперь в гражданском костюме, так как с 1 января он станет гражданским министром обороны.

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Отметим, что военным записывается трудовой стаж в военном билете, а после того, как Полторак принял решение уйти с военной службы, он получил гражданскую трудовую книжку. Как говорил президент Украины, должность министра обороны должно занимать гражданское лицо.

Так же мы писали о ситуации в самом Минобороны, например, сколько военных не прошли детектор лжи. Как рассказывал представитель оборонного ведомства Станислав Коношук, больше всего количественных коррупционных нарушений в структуре МОУ зафиксировано в деятельности военных комиссариатов и в сфере закупок.
министр, трудовая книжка, Полторак, Бирюков

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"Сегодня"

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