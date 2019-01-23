Родился на Донбассе и стал монахом в 21 год: что нужно знать о Филарете

23 января исполняется 90 лет почетному патриарху Православной церкви Украины Филарету

Патриарх Филарет. Фото: facebook.com/PatriarchPhilaret.

Родился на Донбассе и стал монахом в 21 год: что нужно знать о Филарете //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/86d/f77/5c486df772eab.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/86d/f77/5c486df772eab.jpg 2019-01-23T16:37:00+02:00 Украина 23 января исполняется 90 лет почетному патриарху Православной церкви Украины Филарету

23 января 2019 года третьему предстоятелю Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарету (в миру Михаил Денисенко) исполнилось 90 лет. С самого утра Филарета поздравил с юбилеем президент Украины Петр Порошенко.

"Ровно 90 лет назад на украинском Донбассе, в селе с символическим названием Благодатное, в шахтерской семье пришел в этот мир парень Михаил Денисенко. Приняв монашеский постриг в 21 год, Святейший патриарх Филарет всю свою долгую жизнь посвятил служению Церкви", – отметил Порошенко в Facebook.

По его словам, именно Филарет сделал первые шаги к автокефалии тогда, когда ее необходимости большинство из нас еще осознавали.

Президент Украины и патриарх. Фото: petroporoshenko

"Развитие Православной церкви Украины стало главным делом его жизни. И Господь воздал: Томос для Украины – есть! Выражаю Святейшему патриарху Филарету глубокое уважение и благодарность. Желаю истинно народному украинскому патриарху и Герою Украины крепкого здоровья, радости и Божьей милости на многие и благие лета!", – написал Порошенко.

Читайте историю патриарха в специальном материале сайта "Сегодня".

Стал священником в память об отце, погибшем на войне

Его Святейшество патриарх Филарет (в миру – Михаил Денисенко) родился в 1929 году на Донбассе, в селе Благодатное под Донецком. Сейчас поселок находится на территории, неподконтрольной Украине, а в двадцатые годы прошлого века это была зажиточное село с шестью мельницами, маслозаводом и шахтой. Отец будущего патриарха был шахтером, погибшем в сорок лет на фронте: согласно документам, Антон Денисенко был похоронен в братской могиле под Запорожьем.

Как рассказывал сам Филарет в интервью одному из украинских изданий, именно смерть отца подтолкнула его к тому, чтобы стать священником.

"Причиной стало то, что отец мой погиб на фронте и передо мной встал вопрос: его больше нет или, может, он жив, а если нет, то кого я люблю – пустое место? Не может такого быть: сама природа подсказывает, что он должен существовать, иначе любить некого, а если это так, значит, есть вечная жизнь, Бог, а коли есть Бог, Ему надо служить. Ему, а не власти, которая убеждает, что Бога нет, – она мне отца не вернет, а вот Господь воскресить может, поэтому я решил посвятить Ему жизнь – окончил с отличием семинарию, и меня направили в Московскую духовную академию, где проучился до 1952 года," – рассказывал Филарет.

Церковная карьера и предание анафеме

1 января 1950 года на втором курсе академии Михаил был пострижен в монашество с именем Филарет и назначен исполняющим обязанности смотрителя Патриарших покоев в Троице-Сергиевой лавре. Уже через две недели был рукоположён в иеродиакона патриархом Алексием I. После окончания духовной академии был назначен преподавателем Священного Писания Нового Завета в Московской духовной семинарии.

12 июля 1958 года возведен в сан архимандрита и назначен ректором Киевской духовной семинарии вплоть до ее закрытия в 1960 году, после чего был управляющим делами Украинского экзархата.

С 22 декабря 1964 года — епископ Дмитровский, викарий Московской епархии и ректор Московской духовной академии и семинарии.

14 мая 1966 года, в возрасте всего лишь 37 лет, занимает должность архиепископа Киевского и Галицкого, экзарха Украины и постоянного члена Священного синода. А уже 25 февраля 1968 года был возведён в сан митрополита.

С 21 по 28 ноября 1976 года посещал Женеву в статусе главы делегации Русской православной церкви на первом Предсоборном всеправославном совещании.

22 января 1979 года был награжден Орденом Дружбы народов — за патриотическую деятельность в защиту мира.

16 ноября 1979 года назначен председателем комиссии Священного синода по вопросам христианского единства.

В мае 1980 года Прешовским богословским факультетом (Чехословакия) ему было присвоено звание доктора богословия Honoris causa.

В 1992 году при поддержке архиереев Украинской автокефальной православной церкви и руководства независимой Украины создает Украинскую православную церковь Киевского патриархата. Учредительный собор УПЦ КП состоялся 25—26 июня 1992 года в Киеве. В результате митрополит был обвинен в церковном расколе. 11 июня 1992 года Архиерейский собор Русской православной церкви постановил "извергнуть митрополита Филарета (Денисенко) из сущего сана, лишив его всех степеней священства и всех прав, связанных с пребыванием в клире". Филарет не признал за собой вины и не подчинился решению Собора, назвав его неканоническим и незаконным.

20 октября 1995 года Поместным собором УПЦ Киевского патриархата Филарет был избран предстоятелем церкви, патриархом Киевским и всея Руси-Украины. Интронизация состоялась 22 октября 1995 года во Владимирском кафедральном соборе Киева.

Как результат, 21 февраля 1997 года на Архиерейском соборе Русской православной церкви, который проходил в Свято-Даниловом монастыре в Москве, Филарет был отлучён от Церкви и предан анафеме.

"Для меня анафема не имеет никакого значения. Что я под анафемой, что без анафемы — я чувствую себя одинаково. Поэтому я считаю, что эта анафема недействительная. Она носит политический характер. Поэтому я ее не признаю," – комментировал в 2012 году Филарет ситуацию с отлучением.

Впрочем, в октябре 2018 года Синод Вселенского патриарха снял анафему с патриарха Филарета. Также было принято решение признать незаконной аннексию Киевской Митрополии Русской Церковью в 1686 году.

8 января 2018 года Петр Порошенко присвоил Филарету звание "Герой Украины".

Осудил Кремль за оккупацию Крыма

Филарет неоднократно высказывался в поддержку Евромайдана и резко осудил оккупацию Крыма Российской Федерацией. Так, в мае 2018 года патриарх помолился в Европарламенте за Украину. Служба прошла утром 2 мая в небольшой молитвенной комнате Европарламента. На службе присутствовали около 20 человек, в том числе представитель Украины при Евросоюзе, посол Николай Точицкий.

Патриарх молился за Украину, за создание единой поместной православной церкви, за Вселенского патриарха Варфоломея, президента Украины Петра Порошенко, за Верховную Раду. Он также просил "погубить намерения тех, кто идет на нас", просил защиты от врагов. Часть молитвы была произнесена на английском языке одним из украинских священников, который проводил службу вместе с патриархом.

Когдапрезидент Украины Петр Порошенко официально принял от патриарха Филарета обращение для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение, патриарх прокомментировал это так:

"Это духовная основа государства. Без этой духовной основы государство не может существовать. Так же как не может существовать государство без армии, не может – и без церкви. Это будет большой толчок к объединению всего украинского общества – признание украинской церкви. Церковь к этому стремилась 26 лет. Украинское государство прошло испытания войной, и война доказала, что Украина есть и будет. А раз Украина есть и будет, то в этой Украине, чтобы она была государством, должна быть церковь – духовная основа," – сказал Филарет.

А в ноябре 2018 года Филарет выступил с жестким обращением к России,в котором призвал Кремль прекратить агрессию против Украины, а украинских политиков – сплотиться перед лицом российской агрессии.

"Призываю политиков отложить споры и сплотиться. Ведь если враг разрушит саму нашу государственность – о каких должностях заботиться, где будете управлять? Призываю к единению все украинское общество, ибо без победы не будет ни настоящего мира, ни благополучия, ни счастливого будущего для каждого из нас", – говорится в заявлении.

6 фактов о патриархе Филарете

О личности патриарха полнее всего скажут его воззрения и высказывания. Сайт "Сегодня" собрал для своих читателей подборку из интервью с Филаретом разных лет, которые он давал украинским и российским медиа.

Считает, что церковь должна быть независимой от государства, "но в первую очередь быть свободной и независимой от власти".

За 60 лет монашеского образа жизни ни разу не раскаялся в своем выборе. Наоборот – считает, что лучшие годы его жизни начались, когда стал монахом.

Утверждал, что еще в советские времена среди ученых подавляющее большинство были верующими. Среди них называл фамилии Капицы, Патона, Павлова. То же самое утверждал о членах КПСС.

Филарет пользуется компьютером, но подчеркивает, что "выполняет он [компьютер] только то, что человек в него заложил".

"Не воспринимает" клонирование, в результате которого возникает совершенно другой человек, поскольку душа человека, которого клонировали, "уже существует".

Утверждает, что Московский патриархат является дочерней церковью по отношению к Украинской церкви.

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