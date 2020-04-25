Поминальная неделя 2020: в полиции назвали ограничения из-за коронавируса

В Украине Поминальную неделю отмечают через семь дней после празднования Пасхи. В 2020 году этот день приходится на 26 апреля. Но из-за коронавируса и карантина людям в поминальные дни рекомендуют не собираться группами. Об этом рассказал глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

Отмечается, что официального решения от Кабмина по закрытию кладбищ нет. Впрочем, украинцев просят не идти на кладбище всей семьей. За порядком будут следить полицейские, но вмешиваться будут только в исключительных случаях.

"Конечно, мы людей не удержим, если кто-то захочет пойти на кладбища в поминальные дни", – отметил Клименко.

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Он подчеркнул, что местная власть должна объяснить людям, что нужно носить маски и "не позволять накрывать столы на кладбищах".

"Как правило, в поминальные дни на кладбище идут большой семьей, а в этот раз пусть идут один – два человека. Чтобы не было массового собрания людей, как это принято в эти дни, особенно в сельской местности", – пояснил он.

В некоторых городах уже прислушались к совету и закрыли кладбища для посещений. В частности, в Киеве, Днепре, Запорожье, Сумах, Мукачево, Кривом Роге, Житомире, Виннице, Ровно и на подконтрольной части Донецкой области.

А в Одессе и Херсоне на кладбища во время проводов ограничат въезд и запретят застолья.

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В свою очередь в ПЦУ поминальные дни перенесли на 6 июня – следующую родительскую субботу, которая отмечается за день до Троицы. То есть, в храмах Православной церкви Украины богослужения проводиться не будут.

Напомним, власти столицы договорились с представителями религиозных конфессий перенести поминальные дни на 6 июня. До этого времени доступ на все кладбища столицы будет ограничен.

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