Помочь людям: как сейчас добираются на работу медики, сотрудники банков и почтальоны

Они делают все, чтобы люди могли получить зарплаты, пенсии и медицинскую помощь

Операция "доехать до работы". Несмотря на общенациональный карантин, сотни тысяч людей по всей стране продолжают работать. Все для того, чтобы украинцы могли заплатить за квартплату, получить зарплату, пенсию или полечиться. "Сегодня" расскажут, как на работу добираются почтальоны, работники банка и медики.

Медсестра Татьяна Полунина садится на велосипед. Из-за карантина автобусы с ее деревни в райцентр не ходят. Велосипед – единственный транспорт, чтобы добраться работы.

22 км за полтора часа – и медсестра у больницы. Прячет двухколесный транспорт и берется за работу.

Оставаться дома Татьяна с коллегами просто не могут. Сейчас их помощь особенно нужна пациентам.

"Нам надо спасать больных. А другие пусть остаются дома, чтобы нам было меньше работы. Чем меньше сейчас люди будут ходить, тем меньше мы будем распространять вирус", – говорит медсестра Татьяна Полунина.

Руководитель отделения банка Ирина Баркалова на работу едет на собственном автомобиле. На время карантина у нее новый маршрут. Начальница ежедневно подвозит в банк коллег.

"В такие дни нужно помогать друг другу. Я ежедневно забираю своих сотрудников, довожу до работы и так же возвращаю их домой", – объясняет руководитель отделения банка ПУМБ Ирина Баркалова.

На работе Ирина и ее коллеги дополнительно беспокоятся о безопасности.

"Перчатки и маска – это наш ежедневный главный атрибут каждый день. Только после этого мы приступаем к обслуживанию наших клиентов", – говорит руководитель отделения банка ПУМБ Ирина Баркалова.

Каждые два часа в отделении – дезинфекция.

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"Протираем то, чем чаще всего пользуются люди – ручки дверные, терминалы, личные столы", – объясняют "Сегодня" в банке.

Ежедневно они решают денежные вопросы клиентов. Большую часть – дистанционно, но полностью закрыть отделения нельзя.

"Предлагаем пользоваться интернет-банкингом, чтобы не покидать свои дома. Но вопросы с наличными возникают, клиенты обращаются к банкоматам, им нужны кассы банка. Поэтому мы не можем не выйти на работу", – говорит руководитель отделения банка ПУМБ.

Пенсия, лекарства или даже еда, а еще – письма, газеты и бандероли. Все это в огромной сумке почтальона Татьяны Шевченко. Во время карантина работы еще больше.

Но за один выход – все не разнесешь. Из почты по адресу бегает четыре раза в день. С утра до вечера проходит с грузом по 16 километров. А выходной – только в воскресенье.

"У меня на участке, например, есть люди лежащие, на колясках. Как они могут прийти на почту, выстоят очередь и получить пенсию? Раньше некоторые угощали чаем. Сейчас мы только в прихожую заходим, они встречают нас, сразу мы передаем все из рук в руки и уходим", – говорит почтальон Татьяна Шевченко.

Велосипедом, машиной или пешком – они готовы добираться работы, чтобы украинцы во время карантина получили пенсии, зарплаты или помощь в больнице. У этих людей одна просьба ко всем – по возможности оставаться дома.

Напомним, что в Украине до 24 апреля продлен карантин, на всей территории Украины введен режим чрезвычайной ситуации.

Также "Сегодня" сообщали, что общественный транспорт в Киеве с 23 марта перевозит только тех, чья работа необходима во время карантина.

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