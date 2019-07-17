Помочь там, где в этом так сильно нуждаются

Первые 30 автомобилей скорой помощи областным больницам и амбулаториям сельских громад в 22 областях Украины

Фонд Рината Ахметова передал первые 30 автомобилей скорой помощи областным больницам, станциям скорой помощи и амбулаториям сельских громад в 22 областях Украины. Масштабный проект общенационального значения реализуется по личному решению Рината Ахметова и полностью финансируется за счёт его средств.

Одной из областей, получивших первые автомобили, стала Житомирская. Сюда отправились сразу четыре машины типа В Peugeot Boxer, в которых есть все необходимое для спасения людей в условиях чрезвычайных ситуаций.

"Автопарк Житомирского Центра экстренной медицинской помощи пополнился четырьмя автомобилями, которые спасают жизни. Этот подарок особенно нужен сейчас, когда ограничено государственное финансирование. Мы благодарим Фонд Рината Ахметова и президента Украины за такую заботу о населении", – отметила во время торжественного вручения ключей от скорых Светлана Мошковская, и.о. главного врача Центра экстренной помощи и медицины катастроф Житомирской области.

По ее словам, полученные автомобили будут работать в отдаленных районах, где люди в них остро нуждаются.

Еще 170 карет скорой помощи Фонд передаст больницам по всей Украине до конца 2019 года. Все 200 авто будут работать в тех районах, где больше всего нужны. По сути, каждая скорая – это кабинет реанимации на колесах, позволяющий спасать человеческие жизни в ситуациях, когда счет идет на минуты. Кроме того, здесь установлены кислородные аппараты, приборы для измерения глюкозы в крови, современные носилки, электрокардиограф, оксиметр.

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