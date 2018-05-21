Помощь из космоса: в США рассказали, как помогут Украине в случае наступления России

Сегодня, 14:43

Американский офицер объяснил, у Пентагона очень много планов на случай большой войны в Украине

Американские военные не помогут. Фото: financialtribune.com
Американские военные не помогут. Фото: financialtribune.com

В случае масштабного наступления России на Украину американцы смогут помочь лишь техническими средствами и разведкой, но не войсками.

Об этом в эфире ОбозTV рассказал капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах.

По его словам, войска в Украину США не отправят, но у них есть другие способы помочь в противостоянии России.

"Чтобы послать войска – это очень сложный процесс. С Конгрессом, со всем остальным. Ну и на сегодняшний день мы не воюем так, как воевали во Второй мировой или Вьетнаме. Уже идет совершенно другая война, мы многое можем отключить, многое делать из космоса, со спутников. Мы можем показать украинцам, куда стрелять, как стрелять и откуда исходит опасность. Поэтому я думаю, что и украинская армия, это не та армия, которая была в 2014 году и ее врасплох уже так не возьмешь", – сказал Табах.

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Он отметил, что США не позволят начаться Третьей мировой войне с конфликта в Украине.

"У нас в Пентагоне очень много планов. Мы знаем, что если начнется здесь война, что нам делать, как нам двигать войсками. Так как Украина и Россия сейчас находятся в вооруженном конфликте, то мы должны быть готовы что-то делать, чтобы не возникла Третья мировая война", – подчеркнул американский офицер.

Табах добавил, что войсками Украине могут помочь страны НАТО в Европе, так как Украина считается другом союзников.

Ранее президент Петр Порошенко говорил, что Россия готова к полномасштабному вторжению в Украину. В то же время глава государства напомнил, что украинская армия является одной из самых сильных в Европе.

В свою очередь командующий операцией Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенант Сергей Наев предупредил Россию об адекватном ответе, если она решит пойти в наступление. Он объяснил, как украинская армия намерена защищаться в случае атаки российских самолетов.
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