Помощь, которая спасает жизни: Фонд Рината Ахметова работает на благо украинцев уже 14 лет

Летопись добрых дел Фонда Рината Ахметова стала больше на год

"Фонд Рината Ахметова" был рядом даже в самых критических ситуациях. Фото: Данил Павлов, Сегодня

Гуманитарный штаб: вовремя

Гуманитарный штаб Рината Ахметова — крупнейшая программа Фонда, стал спасением для миллионов жителей Донбасса, которые оказались один на один с бедой — вооруженным конфликтом на востоке Украины. С августа 2014 года Штаб помогает по принципу "здесь и сейчас" самым незащищенным категориям населения — старикам, детям, инвалидам, родителям-одиночкам... Не раз было так, что один продуктовый набор Штаба — или, как его назвали сами получатели, "набор выживания" — помогал выжить сразу нескольким людям, которые не могли по-другому прокормить себя и свои семьи. На пунктах выдачи наборов выживания мирные жители нередко плакали от того, что они не забыты и не брошены на произвол судьбы. Старики, живущие в "серой зоне", встречают фуры Гуманитарного штаба еще у околицы и знают, что ничто не помешает бригадам мобильной выдачи Штаба раздать продуктовые пакеты. Не единожды выдача проходила под обстрелами, но ни один сотрудник Штаба не покинул свой пост и не спрятался в укрытии. За все время работы бригады мобильной выдачи совершили 753 выезда и выдали 596 тыс. 637 продуктовых наборов. Местные жители называют мобильных волонтеров "ангелами добра"... По данным ООН, 3,5 млн человек на Донбассе продолжают нуждаться в гуманитарной помощи. Треть из них — люди старше 60 лет. Доставка. За пять лет отправлено 6703 фуры с продуктовой помощью Фото: fdu.org.ua

"Донбасс и мирные": судьбы

Эту книгу нельзя читать без слез. Черно-белые иллюстрации и коллажи передают весь ужас происходящего на Донбассе, а истории людей, переживших самое тяжелое время вооруженного конфликта, никого не оставят равнодушным. Фонд Рината Ахметова, подготовивший фотокнигу "Донбасс и Мирные", поставил цель рассказать и показать миру истории людей, оказавшихся в эпицентре одного из самых крупных вооруженных противостояний XXI века в центре Европы, из-за чего регион стал самой заминированной зоной планеты, по статистике ЮНИСЕФ.

Одиннадцать историй — одиннадцать кровоточащих ран... Беспомощные старики из прифронтовой зоны и раненые дети, шокирующие откровения о беде, обрушившейся на дома Мирных в Краматорске, Бахмуте, Авдеевке, Красногоровке, Марьинке и Песках. Их жизнь разделилась на "до" и "после". Им страшно и тяжело, но они выживают с надеждой на мир. Чтобы их услышали, о них надо говорить. Фонд Рината Ахметова рассказывает об этих людях как о примере необычайной стойкости.

Фотокнига "Донбасс и Мирные" была презентована на литературном фестивале "Книжный Арсенал" в Киеве, на 29-й генеральной ассамблее Европейского центра фондов (EFC) в Брюсселе, на пленарной сессии Европарламента в январе 2019 года и на других крупных площадках мира. Тираж фотокниги составил 2000 экземпляров, часть из них отправлены в посольства и представительства стран.

"Мы должны держать в фокусе этот конфликт и его жертв — мирных жителей. Это наши соседи. Мы должны им помочь. Фонд Рината Ахметова делает невероятную работу. Благодаря Фонду люди на Донбассе выжили", — поделился впечатлениями от фотокниги "Донбасс и Мирные" депутат Европарламента от Бельгии Марк Демесмаекер. "Рассказать о тяжелой гуманитарной ситуации на Донбассе через судьбы обычных граждан — это лучший способ достучаться до каждого. Никакая статистика не затронет так сердце, как история девочки", – утверждает Аида Каллендер, представитель благотворительного фонда из Сараево.

Фотокнига. Истории детей и стариков в зоне конфликта Фото: fdu.org.ua

Скорая помощь: во все регионы

Фонд Рината Ахметова до конца года передаст 200 новых карет скорой помощи типа В марки Peugeot Boxer во все области Украины. Первые 30 автомобилей с начала июля уже начали свою работу в региональных больницах, на станциях скорой помощи и в амбулаториях сельских громад. Этот проект Фонда стал крупнейшей частной программой в области неотложной медицины за все годы независимости страны. Украинские больницы получат современные автомобили, в которых есть все необходимое для спасения людей, вплоть до портативных систем реанимации. По сути, каждая скорая — это реанимационный кабинет, позволяющий спасать человеческие жизни в ситуациях, когда счет идет на минуты. Кроме того, здесь установлены кислородные аппараты, приборы для измерения глюкозы в крови, современные носилки, электрокардиограф, оксиметр.

"Фонд бы очень хотел, чтобы людям не пришлось вызывать скорые. Но еще больше мы хотим, чтобы в критические моменты скорая приезжала со всем необходимым и за считаные минуты", — подчеркнула Наталья Емченко, член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Все для спасения. Внутри — настоящий реанимационный кабинет

Ринат Ахметов — детям! Раскрыть талант

Фото: fdu.org.ua

В рамках ежегодной благотворительной акции "Ринат Ахметов — детям!" известные люди встречаются с воспитанниками интернатных учреждений. Они привозят подарки и главное — настраивают ребят на успех, добиться которого можно с помощью суперсилы — своего таланта.

Здоровое сердце. Счастье детства

Фото: fdu.org.ua

Страшный диагноз "порок сердца" — не приговор для детей. По проекту Фонда "Здоровое сердце" малышам проводятся операции, закрывающие порок специальным имплантом-окклюдером. На сегодняшний день к полноценной жизни вернулись 100 малышей, для которых детство снова стало радостным и активным.

Теперь я слышу. Звуки мира и голос мамы

Фото: fdu.org.ua

Фонд Рината Ахметова помогает малышам, у которых есть проблемы со слухом, получить современные слуховые аппараты. Многие дети впервые слышат голос мамы, шум дождя и шелест деревьев. Благодаря Фонду установлено 144 высокочувствительных слуховых аппарата.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что Фонд Рината Ахметова помогает оздоровиться детям Донбасса. Сотни детей Донбасса смогли этим летом отдохнуть в Святогорске.

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