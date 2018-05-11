7,5 млн гривен "Рошен" потратил на закупку хирургического инструмента для больницы "Охматдет"

Лечебные заведения страны сегодня переживают нелегкие времена: оборудование и материально-техническая база многих из них устарели и остро нуждаются в обновлении и дополнении. Нехватка средств сказывается на качестве оказываемых услуг. В очередной раз на помощь медикам пришла кондитерская корпорация "Рошен", которая в рамках своего масштабного проекта благотворительной помощи в сфере здравоохранения, работающего с 2015 года, продолжает творить добро. Очередным шагом стала закупка хирургического инструмента для Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" на 7,5 млн грн, который 8 мая был передан лечебному учреждению.

Обновления ожидали с нетерпением

В больнице уточнили, что это более 3 тыс. единиц современных хирургических инструментов 270 наименований. Врачи с ужасом вспоминают масштабы былого дефицита, так как ежедневно здесь производят около 40 операций, а современное оборудование и хирургический инструмент играют в этом важную роль.

"Тот инструментарий, который у нас был, не мог полностью обеспечить потребности больницы. Хирургические инструменты не возобновлялись несколько лет, что недопустимо, ведь это то, что врачу нужно в первую очередь", – говорит главный врач "Охматдет" Ирина Садовьяк.

Ее слова подтверждает заведующий отделением ургентной хирургии с нейрохирургическими кроватями "Охматдет" Роман Жижера.

"От того, насколько больница оснащена хирургическими инструментами для выполнения конкретных операций и процедур, зависит способность медиков оказывать качественную помощь пациентам. Качество инструмента существенно влияет на результат нашего труда. Я рад и благодарен поступлению, поскольку теперь нет необходимости думать, какие нам надо отобрать инструменты. Сейчас у нас есть все, и мы сможем оперировать больше пациентов, которые в этом нуждаются", – сказал Рома Жижера.

В прошлом году ремонтировали стерилизационное отделение

Это не первый раз, когда корпорация "Рошен" помогает больнице "Охматдет" и Центру детской кардиологии и кардиохирургии. Проект помощи стартовал в 2015 году, и за это время удалось добиться значительных подвижек. В 2017 году, например, в рамках благотворительного подхода был реализован проект реконструкции и оборудования Центрального стерилизационного отделения больницы. Бюджет составил около 26 млн гривен. Непосредственно на закупку и установку нового оборудования ушло 16 млн гривен. Отделение отремонтировали с соблюдением всех современных европейских требований к чистоте и стерильности помещений.

"Состояние до ремонта было критическим и могло повлечь остановку работы всей больницы. Поэтому корпорация "Рошен" основательно подошла к подготовке нового стерилизационного отделения. Были отремонтированы инженерные коммуникации, установлены лифты в поликлинике, система очистки воды, реконструированы системы электроснабжения и электроосвещения, системы отопления и системы вентиляции, в больнице установлена криогенная система и заменено два лифта", - уточняет директор по развитию социальных проектов корпорации Roshen Ирина Пономаренко.

По ее словам, работа была не без препятствий. Так как здание старое и не сохранилась исполнительная документация, возникло много неожиданных факторов. "Но вместе с проектантами и подрядчиками удалось грамотно выйти из ситуации и завершить объект. После завершения работы (организации процесса стерилизации и процесса логистики хирургического инструмента) было принято решение закупить новые инструменты", - вспоминает Ирина Пономаренко.

Не последний аккорд

В корпорации утверждают, что закупкой хирургических инструментов помощь системе здравоохранения не будет завершена. Уже в этом году в рамках расширения комплексного благотворительного проекта в сфере здравоохранения корпорация "Рошен" начинает работы по реконструкции и переоснащению лаборатории, созданию нового стерилизационного отделения городской детской больницы в г. Кременчуге. На работы планируется выделить 30 млн грн. Сейчас начались проектные работы, и уже известно, что новое стерилизационное отделение и лаборатория будут полностью оснащены современным оборудованием, мебелью и подготовлены к началу работы для обеспечения полной потребности больницы.

"Помощь Кременчугской детской больнице – последовательный шаг социальной работы корпорации, поскольку в Кременчуге находится одна из фабрик "Рошен". Сдача этого объекта в эксплуатацию планируется в декабре 2018 года. А пока на благотворительную помощь в рамках этого масштабного проекта мы потратили более 85 млн гривен", - подытожила Ирина Пономаренко.